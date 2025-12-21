استاندار خوزستان گفت: در بازدید میدانی از منطقه ملاشیه اهواز، دستورات لازم برای رفع چالش‌های اساسی این منطقه، چهار اقدام عملیاتی با زمان‌بندی مشخص مصوب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا موالی‌زاده در حاشیه بازدید از منطقه ملاشیه اهواز و گفت‌و‌گو با مردم این محله بیان کرد: مطالبات شهروندان منطقه ملاشیه اهواز در تالار صدای مردم شنیده شد و با بازدید میدانی و صدور دستورات لازم برای رفع چالش‌های اساسی این منطقه، چهار اقدام عملیاتی با زمان‌بندی مشخص مصوب شد.

وی افزود: شبکه فاضلاب ۸ خیابان اصلی محله ملاشیه باید حداکثر تا ۴۵ روز آینده به‌طور کامل تکمیل و بهره‌برداری شود.

موالی‌زاده ادامه داد: همچنین مشکل آب شرب هشت خیابان این محله از لحاظ کمیت و کیفیت باید به‌طور ریشه‌ای و حداکثر تا ۶ ماه آینده مرتفع شود.

استاندار خوزستان بر زیرسازی و آسفالت ۱۴ خیابان ملاشیه نیز با مسئولیت مستقیم شهرداری اهواز حداکثر تا یک ماه آینده تاکید کرد.

وی گفت: همچنین مقرر شد نصب تیر برق، چراغ و تامین روشنایی کامل این ۱۴ خیابان نیز هم‌زمان با آسفالت‌کاری و تا یک ماه آینده انجام شود.

تالار صدای مردم طی روز‌های اخیر با ابتکار استاندار خوزستان، برای نخستین بار در کشور با هدف ساماندهی و مدیریت سازنده تجمعات صنفی و مردمی راه‌اندازی شده است.

رویکرد تعاملی و میدانی استاندار خوزستان در پیگیری مستقیم مطالبات مطرح‌شده در این تالار، نویدبخش تحولی جدید در مسیر ارتباط موثر دولت و مردم در استان است.