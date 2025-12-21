پخش زنده
پرندگانی که از شکارچیان غیر مجاز کشف و ضبط شده بودند، بعد از تیمار به طبیعت بازگردانده شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در یک سال گذشته ۳۳ قطعه از انواع پرندگان وحشی که به دلایل مختلف دچار آسیبدیدگی شده بودند، پس از طی مراحل درمان و بازپروری، با تلاش کارشناسان و دوستداران محیطزیست در طبیعت شهرستان خرمدره رهاسازی شدند.
گفتنی است شکارچیان غیر مجاز با شکار پرندگان حیات وحش مشکلات زیست محیطی زیادی ایجاد میکنند. زندهگیری، امداد، درمان و بازپروری پرندگان وحشی از جمله موارد تخصصی در حفاظت و مدیریت حیات وحش است. این نهاد همواره تلاش دارد ضمن برخورد قانونی با شکارچیان غیر مجاز، پرندگان را به محیط امن طبیعت بازگرداند.
یکی از مهمترین موارد در این زمینه، رعایت اصول رهاسازی و بازگردانی پرندگان درمان شده به طبیعت است.
عدم رعایت نکات ایمنی در این مرحله میتواند به راحتی منجر به آسیبدیدگی پرنده و یا رهاسازی ناموفق آن گردد که در نتیجه آن زمان و هزینه صرف شده جهت درمان پرنده عملا به هدر خواهد رفت. این مراحل با دقت و اصول خاص خود در سازمان حفاظت محیط زیست انجام میشود.