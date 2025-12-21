پخش زنده
امروز: -
دو نفر متخلف قطع درختان جنگلی و ساخت کوره زغال در منطقه حفاظتشده سبزکوه شناسایی و دستگیر شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس اداره حفاظت محیط زیست خانمیرزا در گفت: محیطبانان در جریان گشت و کنترل در منطقه حفاظتشده سبزکوه با دو نفر متخلف برخورد کردند که اقدام به قطع پوشش جنگلی و ساخت یک باب کوره زغال کرده بودند.
فرهاد محمودی گفت: در همان محل، صورتجلسه قانونی تنظیم و ادوات تخلف ضبط شد.
وی افزود: متخلفان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شدند تا مطابق قانون با آنان برخورد شود.
محمودی گفت: ادارهکل حفاظت محیطزیست استان با جدیت با هرگونه تخریب زیستبومها و پوشش جنگلی برخورد خواهد کرد.