مرحله ششم فصل ۲۶، ۰، ۲۰۲۵ جام جهانی اسکی نوردیک ترکیبی (استقامت و پرش) در رامسائو اتریش برگزار شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این مرحله که در ماده ۱۰ کیلومتر انفرادی و پرش از سکوی ۹۸ متر برگزار شد به این شرح است:

۱- وینزنز گیگر از آلمان ۲۳:۳۶:۰۷ دقیقه - رده پرش: پانزدهم (۱۱۸.۸ امتیاز)

۲- ینس اوفتِبرو از نروژ ۰:۱۰ ثانیه اختلاف - دوازدهم (۱۱۹.۵ امتیاز)

۳- یوهانس لامپارتر از اتریش ۸:۴۰ ثانیه اختلاف - چهارم (۱۲۴.۸ امتیاز)

- در رده بندی کلی جام جهانی اسکی نوردیک ترکیبی پس از ششمین مرحله از ۱۹ مرحله فصل، یوهانس لامپارتر از اتریش با ۵۰۵ امتیاز همچنان پیشتاز است و توماس رِتِنِگِر از اتریش با ۴۳۸ امتیاز دوم و یولین اشمید از آلمان با ۳۹۹ امتیاز سوم هستند.

- این فصل همچنین در هشتمین دوره جام روکا یوهانس لامپارتر از اتریش قهرمان شد.