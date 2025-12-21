پخش زنده
در نشست شورای آب استان یزد، وضعیت و نیاز آبی صنایعی که در سالهای گذشته مجوز تأسیس دریافت کردهاند بررسی و مقرر شد تأمین آب صنایع آببر صرفاً از منابع غیرمتعارف انجام شود و مجوز واحدهای فاقد پیشرفت ابطال شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در نشست شورای آب استان یزد با حضور استاندار و جمعی از مسئولان، نیاز آبی صنایع استان یزد بهعنوان یکی از محورهای اصلی مدیریت منابع آب مورد بررسی قرار گرفت. تمرکز جلسه بر صنایعی بود که در سالهای گذشته جواز تأسیس دریافت کرده، اما هنوز به بهرهبرداری نرسیدهاند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای یزد با اشاره به انجام پایش مشترک با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد، گفت: در این بررسی، تمامی صنایع غیرفعال دستهبندی شده و میزان نیاز آبی هر یک بهصورت دقیق مشخص شده است.
محجوبی افزود: برای صنایع کمآبخواه و آببر، کارگروه ویژهای تشکیل شده و پس از انجام پایشها، مقرر شده آب مورد نیاز صنایع آببر از منابع غیرمتعارف نظیر آب دریا و پساب تأمین شود.
وی تأکید کرد: صنایعی که تاکنون پیشرفت فیزیکی نداشتهاند، مشمول ابطال جواز تأسیس شده و اقدامات قانونی برای خلع ید آنها انجام خواهد شد.
این تصمیمات در راستای مدیریت بهینه منابع آب و جلوگیری از فشار مضاعف بر منابع محدود آبی استان یزد اتخاذ شده است.