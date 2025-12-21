به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۳۰ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی با اصلاح این لایحه جهت تامین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.

اصلاحات لایحه مذکور جهت تامین نظر شورای نگهبان به شرح زیر است:

متن زیر جایگزین صدر ماده (۱) می‌شود:

«علاوه بر الزامات و احکام بودجه‌ای موجود در قوانین از جمله قانون برنامه پنجساله جاری و قوانین بودجه‌ای، احکام و الزامات زیر را نیز در لوایح بودجه سنواتی اعمال و جهت بررسی به مجلس ارائه دهد.»

۱- به منظور رفع ایراد شماره (۱) شورای نگهبان، متن زیر به عنوان تبصره (۲) به انتهای بند (۱۵) ماده (۱) اضافه می‌شود: «تبصره ۲ – مصادیق و نسبت سقف خالص پرداختی با رعایت استثنائات مندرج در قوانین از جمله اجزاء (۱) و (۲) بند «ب» ماده (۱۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، تعیین می‌شود.»

۲- به منظور رفع ایراد شماره (۲) شورای نگهبان، متن زیر به عنوان تبصره (۳) به انتهای بند (۱۵) ماده (۱) اضافه می‌شود: «تبصره ۳ – شرکت‌هایی که مدیریت یا اکثریت اعضای هیأت مدیره آنها توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶ تعیین می‌شوند، درصورتی‌که مجموع سهام متعلق به هریک از آنها به صورت مستقیم یا غیرمستقیم و مشترکاً یا منفرداً بیش از پنجاه درصد (۵۰%) باشد، نیز مشمول حکم این بند هستند.»

۳- به منظور رفع ایراد شماره (۳) شورای نگهبان، ضمن اصلاح عبارت «تبصره» بند (۱۵) ماده (۱) به عبارت «تبصره ۱-»، عبارت «از جمله مفاد این جزء و سایر تغییرات قانونی پس از تصویب در شورای اقتصاد» در سطر انتهایی این تبصره حذف می‌شود.

۴- به منظور رفع تذکر شماره (۳) شورای نگهبان، در متن بند (۱۵) ماده (۱)؛ دو نهاد «مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «مجلس خبرگان رهبری» به این بند اضافه می‌شود.

۵- به منظور رفع ایراد شماره (۴) شورای نگهبان، در بند (۳۱) ماده (۱)؛ عبارت «وارداتی» جایگزین عبارت «گذرموقت» می‌شود.

۶- به منظور رفع ایراد شماره (۵) شورای نگهبان، در بند (۴۲) ماده (۱)؛ بعد از عبارت «صندوق ذخیره فرهنگیان» عبارت «درصورت تصویب اساسنامه» اضافه می‌شود.

۱- در بند (۸) ماده (۱)، «ماده (۱۱۷)» به عبارت «ماده (۱۷)» اصلاح می‌شود.

۲- در بند (۸) و جزء (۵-۱۵) ماده (۱)، عنوان «قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران» به صورت کامل درج می‌شود.

همچنین یک تبصره به شرح زیر به ماده (۲) الحاق می‌شود:

«تبصره ۱ - وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران، نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران، نهاد‌های نظامی و امنیتی و مؤسسات دولتی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، از شمول حکم مربوط به پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی، مستثنی هستند.».