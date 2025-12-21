مسئول شعبه آبشار عاطفه‌ها در ماسال از تهیه و توزیع ۲۰۰ بسته معیشتی به ارزش ۴۰۰ میلیون تومان به همه نیکوکاران شهرستان در آستانه شب یلدا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ ۲۰۰ بسته معیشتی در آستانه آیین کهن شب یلدا با حضور مسئولان شهرستان ماسال و با هدف کمک به ایتام و خانواده‌های کم برخوردار، در گلزار شهدای گمنام این شهرستان جمع آوری شد.

خانم قنبرنژاد، مسئول شعبه آبشار عاطفه‌ها در ماسال، ضمن تشکر از خیران و مسئولان شهرستان، گفت: به مناسبت شب یلدا و به همت خیران، ۲۰۰ بسته معیشتی به ارزش هربسته ۲ میلیون تومان و در مجموع ۴۰۰ میلیون تومان جمع‌آوری شده که به مناسبت شب یلدا به خانواده‌های نیازمند و ایتام اهدا می‌شود.

وی گفت: این کار نتیجه همدلی و مشارکت و نماد زیبایی از روحیه ایثار و محبت به همنوع در شب یلدا است.