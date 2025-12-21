کشتی‌گیران جوان سلماس در مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جوانان آذربایجان‌غربی موفق به کسب ۶ نشان رنگارنگ شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ کشتی‌گیران جوان شهرستان سلماس در مسابقات کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جوانان استان آذربایجان‌غربی موفق به کسب ۶ مدال رنگارنگ شدند.

رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جوانان استان آذربایجان‌غربی با حضور ۱۸۲ ورزشکار از شهرستان‌های مختلف استان، به میزبانی شهرستان بوکان برگزار شد. در پایان این رقابت‌ها، تیم هیأت کشتی شهرستان سلماس با مربیگری فرزاد خاوری و حسین بنیسی عملکردی درخشان از خود به نمایش گذاشت و موفق به کسب یک مدال طلا، دو مدال نقره و سه مدال برنز شد.

در رشته کشتی فرنگی، امین رسول‌نژاد در وزن ۷۷ کیلوگرم با غلبه بر رقبای خود، مدال طلای این دوره از مسابقات را به دست آورد.

در رشته کشتی آزاد نیز علی کوثری در وزن ۹۷ کیلوگرم و ابوالفضل محرم‌پور در وزن ۱۲۵ کیلوگرم به مدال نقره دست یافتند. همچنین مبین زیدی در وزن ۸۶ کیلوگرم، حمیدرضا نجفی در وزن ۷۰ کیلوگرم و جواد رحیمی در وزن ۶۵ کیلوگرم، سه مدال برنز تیم سلماس را کسب کردند.