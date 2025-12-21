پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی سردشت از انهدام باند قاچاق مشروبات الکلی و پیشساز مواد مخدر و دستگیری دو نفر در این خصوص خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ فرمانده انتظامی سردشت با اعلام این خبر گفت: در ادامه طرح مقابله با سرشبکههای اصلی قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق شدند یک باند حرفهای فعال در زمینه قاچاق پیشساز مواد مخدر و مشروبات الکلی را شناسایی و منهدم کنند.
سرهنگ آقاپور افزود: دراین عملیات ۲۱۶ بطری مشروبات الکلی و ۱۳۶ لیتر پیشساز مواد مخدر صنعتی کشف شد.
وی افزود: پس از اشراف اطلاعاتی پلیس و انجام هماهنگیهای لازم با مرجع قضایی، مأموران در قالب یک عملیات غافلگیرانه دو نفر از اعضای این باند را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی سردشت در پایان تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده، جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شدند.