به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هاشم شایق گفت: در این مراسم که با همکاری جمعی از علاقه‌مندان به خواجه اهل راز برگزار خواهد شد، شاعران و هنرمندان به ارائه برنامه‌های مفرح و متناسب با این مناسبت می‌پردازند.

مدیر مجموعه تاریخی‌فرهنگی حافظیه افزود: معرفی آیین‌های مردم شیراز در شب یلدا، اجرای موسیقی سنتی، فال کلوک (از آیین‌های مردم شیراز در شب یلدا)، غزل خوانی از مجموعه سروده‌های حضرت حافظ از جمله برنامه‌هایی است که در این مراسم اجرا می شود .

شایق با بیان اینکه آرامگاه حافظ همواره یکی از کانون‌های توجه جهانیان و عاشقان شعر و فرهنگ و ادب است، گفت : ویژه برنامه تلویزیونی شب یلدا از شبکه فارس پخش خواهد شد و حافظیه یکی از موقعیت‌هایی است که از طریق قاب تلویزیون میهمان خانه‌های مردم خواهد بود.