سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: باهدف توقف برداشت بی رویه از معاون استان ، برنامه جامع حوزه مطالعات و عملیات معدنی توسط کارشناسان این اداره کل در دست تدوین است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش با تاکید بر اینکه برداشتهای بیرویه از معادن باید متوقف و استخراج پایدار و علمی جایگزین شود، اظهار داشت: برنامه جامع حوزه مطالعات و عملیات معدنی خوزستان توسط کارشناسان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان در دست تدوین است.
وی بیان کرد: خامفروشی در حوزه معدن باید کاهش و به سوی ایجاد ارزش افزوده حرکت کرد، خوزستان با بهرهگیری از برنامههای جدید اکتشاف و فرآوری میتواند به قطب معدنی جنوبغرب کشور تبدیل شود.
روانبخش ادامه داد: خوزستان با وجود پتانسیلهای قابلتوجه معدنی، هنوز بخش عمدهای از توان بالقوه خود را فعال نکرده است، تمرکز بر صنعت نفت و گاز سبب شده بسیاری از پهنههای معدنی استان از نظر اکتشافی در مراحل اولیه باقی بمانند.
سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان ذخایر معدنی استان را سلستین، فسفات، سنگ آهک، گچ، مصالح ساختمانی، نمک دریایی و برخی کانیهای صنعتی برشمرد و افزود: این ذخایر میتوانند به موتور محرک جدیدی برای ایجاد اشتغال پایدار در استان تبدیل شوند.
وی تاکید کرد: دوره خامفروشی به پایان رسیده و خوزستان توان ایجاد واحدهای فرآوری از جمله تولید کربنات کلسیم، گچ صنعتی، استخراج و تصفیه نمک دریایی، تولید عناصر کمیاب و توسعه صنایع پاییندستی مصالح ساختمانی را دارد.
روانبخش کمبود سرمایهگذاری، فقدان زیرساختهای فرآوری و برخی ملاحظات محیطزیستی را از مهمترین چالشهای موجود در این حوزه دانست.
خوزستان دارای ۱۹۸ معدن فعال است که ماهیت ۷۰ درصد مواد استحصال شده از آنها شن و ماسه (مخلوط کوهی) است و سالانه ۱۵۰ هزار تن شن و ماسه از این معادن استخراج میشود.