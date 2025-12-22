پخش زنده
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز دوشنبه یکم دی ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در این اطلاعیه آمده است:
به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط استان سمنان در روز دوشنبه یکم دی ماه به شرح ذیل انجام میشود.
شاهرود:
-خیابان جوادیه و آیت اله مجتهد ترانی از ساعت ۰۹:۳۰ الی ۱۳:۳۰
-بلوار آزادی حدفاصل خیابان خرمشهر شرقی الی خیابان شهید مفتح شرقی از ساعت ۱۱:۰۰ الی ۱۳:۰۰
مهدیشهر:
خیابان امام خیابان ایران و خیابان مخابرات از ساعت ۰۹:۰۰ الی ساعت ۱۲:۰۰