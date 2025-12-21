پخش زنده
وزیر امور خارجه در تماس تلفنی با همتای ونزوئلایی اش از ملت و دولت منتخب این کشور در مقابله با تهدیدهای آمریکا، حمایت و با آنان اعلام همبستگی کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در گفتوگو با آقای ایوان خیل پینتو همتای ونزوئلایی، درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه کارائیب تبادل نظر کرد.
رئیس دستگاه سیاست خارجی با اشاره به روابط بسیار خوب ایران - ونزوئلا در عرصههای مختلف، بر عزم مقامهای عالی رتبه دو ملت برای تحکیم و گسترش روابط در چارچوب منافع دو کشور تأکید کرد.
آقای عراقچی، اقدامهای آمریکا علیه امنیت دریانوردی در منطقه کارائیب و تهدید به استفاده از زور علیه ونزوئلا را نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بینالملل و منشور ملل متحد دانست و بر مسئولیت جامعه جهانی برای مخالفت قاطع با این اقدامهای غیرقانونی و یکجانبهگرایانه که تهدیدی آشکار علیه صلح و ثبات منطقه و جهان است تأکید کرد.
وزیر امور خارجه ونزوئلا هم با قدردانی از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در اعلام همبستگی با مردم و دولت منتخب ونزوئلا در برابر تهدیدها و تحریمهای غیرقانونی و ظالمانه آمریکا، بر عزم دولت و ملت ونزوئلا برای دفاع از حاکمیت ملی و استقلال کشورش در برابر این فشارها تأکید کرد.
وزرای امور خارجه ایران و ونزوئلا همچنین بر اهمیت تقویت هماهنگیها و همکاریهای دوجانبه و چندجانبه در مجامع بینالمللی برای مقابله با یکجانبهگرایی و دفاع از حاکمیت ملی کشورها تأکید کردند.