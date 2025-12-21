رئیس نظارت بر داروخانه‌های وزارت بهداشت نوار غزه با اشاره به اوضاع وخیم دارو و درمان در غزه، درباره فاجعه انسانی هشدار داد و گفت کمبود شدید دارو و توقف فعالیت بخش‌های مختلف بیمارستان هابه معنی کشتار غیر مستقیم بیماران است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دکتر «علاء حلس» رئیس نظارت بر داروخانه‌های وزارت بهداشت نوار غزه از کمبود شدید دارو خبر داد و گفت: کمبود دارو‌ها به بالاترین میزان خود در دو سال اخیر رسیده است و حتی از بدترین شرایط در زمان جنگ نیز وخیم‌تر شده است. این کمبود شدید اقلام دارویی جان هزاران بیمار به ویژه مبتلایان به بیماری‌های مزمن و سرطان، بیماری کلیوی و قلبی تبعات جدی به همراه دارد.

وی افزود: این کمبود بی سابقه نمایانگر فروپاشی ساختار بهداشت و درمان در سایه تداوم ممانعت اشغالگران از ورود کمک‌های پزشکی و ممانعت از ورود هیات‌های تخصصی پزشکی به غزه است.

حلس تصریح کرد: وزارت بهداشت از کمبود شدید برخی دارو‌های اساسی و تجهیزات پزشکی رنج می‌برد و بسیاری از دارو‌های حیاتی تمام شده است و اکنون شاهد کمبود شدید تجهیزات پزشکی هستیم که این به شکل گسترده‌ای توان بیمارستان‌ها برای ارائه خدمات اورژانسی را کاهش داده است.

جلوگیری از ورود دارو تجهیزات پزشکی به معنی کشتار غیر مستقیم بیماران است

او خاطرنشان کرد: تأثیر این کمبود مستقیماً در خدمات تخصصی منعکس شده است، زیرا قابلیت‌های اتاق‌های عمل و بخش‌های مراقبت‌های ویژه کاهش یافته و خدمات جراحی پیچیده متوقف یا کاهش یافته است، که مهمترین آنها جراحی قلب باز و بخش بزرگی از جراحی‌های تخصصی ارتوپدی است. خدمات درمانی سرطان و همچنین دیالیز نیز تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و منجر به کاهش یا تعلیق درمان در برخی از مراکز شده است.

وی تاکید کرد، ادامه ممنوعیت ورود دارو و تجهیزات پزشکی، همراه با جلوگیری از ورود هیات‌های پزشکی متخصص به غزه، نوعی «کشتار غیرمستقیم» بیماران در نوار غزه محسوب می‌شود. وضعیت سلامتی بسیاری از بیماران در نتیجه قطع اجباری درمان منظم رو به وخامت می‌رود و در برخی موارد، این امر منجر به مرگ می‌شود.

حلس گفت: وزارت بهداشت در تلاش است با جستجوی دارو‌های جایگزین یا بازگشت به پروتکل‌های درمانی قدیمی‌تر که بیماران قبلاً از آنها عبور کرده بودند، به وضعیت فعلی رسیدگی کند. با این حال، این گزینه‌ها اثربخشی محدودی دارند و اغلب در دسترس نیستند.

او درباره بیمارانی که امکان درمان در نوار غزه ندارند نیز بیان کرد: درمان در خارج غزه همچنان آخرین راه حل است با این حال بیشتر بیماران به دلیل شرایط کنونی نمی‌توانند غزه را ترک کنند و این سرنوشت وخیم بهداشتی را برای آنها رقم می‌زند.

رئیس نظارت بر داروخانه‌های وزارت بهداشت نوار غزه در پایان با بیان اینکه بحران از کمبود صرف دارو فراتر رفته و به یک فاجعه انسانی تمام عیار تبدیل شده است، از سازمان‌های بین المللی از جمله سازمان جهانی بهداشت و کمیته بین المللی صلیب سرخ خواست خیلی فوری و موثر برای ممانعت از فروپاشی اوضاع و نجات بیماران وارد عمل شوند.