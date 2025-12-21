کاروان سلامت جمعیت هلال‌احمر سیستان و بلوچستان در ادامه اجرای هشتمین مرحله از برنامه ملی "نذر خدمت" با استقرار در دهستان «هیت» شهرستان قصرقند، خدمات درمانی و حمایتی را به مردم این منطقه ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، محمد جواد عزتی رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر کشور در بازدید از روند ارائه خدمات در این منطقه گفت: پویش نذر خدمت با هدف محرومیت‌زدایی در چهار محور اصلی درمان رایگان، توزیع بسته‌های معیشتی، آموزش مخاطرات و آبرسانی پایدار با مشارکت خیران در حال اجراست.

سجادی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر سیستان و بلوچستان نیز با اشاره به جزئیات این طرح اظهار داشت: در این کاروان سلامت، تیمی متشکل از ۹ پزشک عمومی و متخصص به همراه روانشناسان و مشاوران، خدمات درمانی و دارویی رایگان را به مراجعه‌کنندگان ارائه می‌دهند.

وی افزود: علاوه بر خدمات پزشکی، تیم‌های فنی و ارتوپدی نیز در منطقه مستقر شده‌اند. همچنین توزیع سبد‌های غذایی، اجرای برنامه شاد برای کودکان و طرح‌های توانمندسازی محلی از دیگر برنامه‌های این سفر یک‌روزه به ساکنان دهستان هیت شهرستان قصرقند است.