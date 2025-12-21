نباید از روایت مظلومیت شهدای جنگ ۱۲ روزه غفلت کرد نباید از روایت مظلومیت شهدای جنگ ۱۲ روزه غفلت کرد نباید از روایت مظلومیت شهدای جنگ ۱۲ روزه غفلت کرد نباید از روایت مظلومیت شهدای جنگ ۱۲ روزه غفلت کرد نباید از روایت مظلومیت شهدای جنگ ۱۲ روزه غفلت کرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ دومین رویداد خانواده مقاومت با عنوان یلدای اقتدار و با محوریت بازخوانی روایت‌های دفاع مقدس ۱۲ روزه، با حضور عباسعلی رضایی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ و جمعی از خانواده‌های معزز شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در کوشک باغ هنر برگزار شد.

در این مراسم، عباسعلی رضایی با تأکید بر دستاورد‌های معنوی و ملی این حماسه گفت: ثمره جنگ ۱۲ روزه، همدلی، وفاق و اتحاد ملت ایران بود؛ اتحادی که جهان را در برابر عظمت و اقتدار ایران اسلامی به زانو درآورد.

وی با اشاره به مظلومیت شهدای بی‌گناه جنگ ۱۲ روزه افزود: نباید از روایت مظلومیت و خون پاک این شهدا غفلت کرد؛ چرا که یاد و راه آنان چراغ هدایت مسیر انقلاب اسلامی است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ با بیان اینکه بنیاد شهید خادم شهداست، تصریح کرد: ملت ایران همواره پای انقلاب ایستاده و این ایستادگی، مرهون ایثارگری شهدا و صبر و استقامت خانواده‌های معظم آنان است.

رضایی تأکید کرد: نباید اجازه داد اهداف، آرمان‌ها و مسیر شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دچار انحراف شود و صیانت از این میراث عظیم، وظیفه‌ای همگانی است.

گفتنی است در این آئین از خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه و مدافع حرم و امنیت تجلیل بعمل آمد.