مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ:
نباید از روایت مظلومیت شهدای جنگ ۱۲ روزه غفلت کرد
دومین رویداد خانواده مقاومت با عنوان یلدای اقتدار باحضور مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ و خانوادههای شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در کوشک باغ هنر برگزار شد.
؛ دومین رویداد خانواده مقاومت با عنوان یلدای اقتدار و با محوریت بازخوانی روایتهای دفاع مقدس ۱۲ روزه، با حضور عباسعلی رضایی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ و جمعی از خانوادههای معزز شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در کوشک باغ هنر برگزار شد.
در این مراسم، عباسعلی رضایی با تأکید بر دستاوردهای معنوی و ملی این حماسه گفت: ثمره جنگ ۱۲ روزه، همدلی، وفاق و اتحاد ملت ایران بود؛ اتحادی که جهان را در برابر عظمت و اقتدار ایران اسلامی به زانو درآورد.
وی با اشاره به مظلومیت شهدای بیگناه جنگ ۱۲ روزه افزود: نباید از روایت مظلومیت و خون پاک این شهدا غفلت کرد؛ چرا که یاد و راه آنان چراغ هدایت مسیر انقلاب اسلامی است.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ با بیان اینکه بنیاد شهید خادم شهداست، تصریح کرد: ملت ایران همواره پای انقلاب ایستاده و این ایستادگی، مرهون ایثارگری شهدا و صبر و استقامت خانوادههای معظم آنان است.
رضایی تأکید کرد: نباید اجازه داد اهداف، آرمانها و مسیر شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دچار انحراف شود و صیانت از این میراث عظیم، وظیفهای همگانی است.
گفتنی است در این آئین از خانواده شهدای جنگ ۱۲ روزه و مدافع حرم و امنیت تجلیل بعمل آمد.