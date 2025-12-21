به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سلمان عربی، مجید بنی اسد، پریماه عمیدیان و فاطمه ادیبی فر اعضای تیم های ملی اسکیت رولبال پسران و دختران هستند که در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۵ امارات مقام سوم را از آن خود کردند.

در مراسمی با حضور هاشمی نماینده مردم شهرستان های بیرجند، خوسف و درمیان، نخعی نماینده مردم شهرستان های نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان از این مدال آوران قدردانی شد.

هفتمین دوره جام جهانی اسکیت رولبال ۲۴ تا ۲۷ آذرماه به میزبانی شهر دبی کشور امارات برگزار شد و تیم‌های ملی ایران در دو بخش آقایان و بانوان در این رویداد به مصاف حریفان خود رفت.