پخش زنده
امروز: -
عملیات بهسازی معابر روستای عشاق از توابع بخش جوکار این شهرستان با موفقیت به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر بنیاد مسکن ملایردر این خصوص گفت: این پروژه در چارچوب برنامههای عمرانی و با هدف محرومیتزدایی، تسهیل در تردد و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این روستا اجرا شد.
بهرامی افزود: این عملیات با زیرسازی به طول ۰/۷کیلومتر وآسفالت معابر این روستا ۹۰۰۰ متر مربع انجام شد.
وی ادامه داد: در این طرح اعتباری بالغ بر ۵۳۴۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات استانی (اعتبارات در اختیار نمایندگان) و تخصیص قیر رایگان هزینه شده است.
مدیر بنیاد مسکن ملایر بیان کرد: این پروژه در آذر ماه به اتمام رسید و به اهالی روستای عشاق تحویل داده شد.