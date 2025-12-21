به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر بنیاد مسکن ملایردر این خصوص گفت: این پروژه در چارچوب برنامه‌های عمرانی و با هدف محرومیت‌زدایی، تسهیل در تردد و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان این روستا اجرا شد.

بهرامی افزود: این عملیات با زیرسازی به طول ۰/۷کیلومتر وآسفالت معابر این روستا ۹۰۰۰ متر مربع انجام شد.

وی ادامه داد: در این طرح اعتباری بالغ بر ۵۳۴۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات استانی (اعتبارات در اختیار نمایندگان) و تخصیص قیر رایگان هزینه شده است.

مدیر بنیاد مسکن ملایر بیان کرد: این پروژه در آذر ماه به اتمام رسید و به اهالی روستای عشاق تحویل داده شد.