معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی گفت: بر اساس ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان، طرحهایی که با هدف ارتقای کیفی و رساندن محصولات به تراز صادراتی اجرا میشوند، میتوانند از ظرفیت اعتبار مالیاتی بهرهمند شوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تورج امرایی، معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری در نشست انتقال تجربه صادراتی شرکتهای دانشبنیان به کشور ترکیه اعلام کرد: طرحهای تحقیق و توسعه با رویکرد ارتقای اساسی محصولات دانشبنیان و رساندن آنها به سطح کیفی محصولات صادراتی، بر اساس ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان، مشمول بهرهمندی از اعتبار مالیاتی میشوند.
امرایی با اشاره به آمار صادرات شرکتهای ایرانی به ترکیه تأکید کرد: معاونت علمی از توانمندسازی شرکتهای دانشبنیان برای حضور فعال در بازارهای بینالمللی حمایت میکند. یکی از ابزارهای کلیدی در این مسیر، استفاده از ظرفیت ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان است که امکان بهرهمندی از اعتبار مالیاتی برای پروژههای تحقیق و توسعه را فراهم میکند.
به گفته وی، طرحهایی که هدف آنها ایجاد ارتقای اساسی در کیفیت و عملکرد محصولات دانشبنیان باشد، در چارچوب ماده یادشده میتوانند از این اعتبار مالیاتی استفاده کنند. همچنین، در این طرحها هزینههای مرتبط با انجام آزمونها، اخذ تأییدیهها و دریافت استانداردهای تخصصی نیز مشمول اعتبار مالیاتی خواهد بود.
امرایی افزود: شرکتهای دانشبنیان که قصد دارند در بازارهای منطقهای و جهانی حضور پیدا کنند، میتوانند با ارائه طرحهای خود در قالب پروژههای تحقیق و توسعه از این تسهیلات بهرهمند شوند. او در پایان تصریح کرد: شرکتهای متقاضی باید طرحهای خود را از طریق سامانه اینترنتی Etebar14.ir ارسال کنند.