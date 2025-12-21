چهار نفر متخلف شکار حیات‌وحش پس از سه شبانه‌روز عملیات رصد و پایش فیزیکی شناسایی و دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال و بختیاری،مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان گفت: محیط‌بانان با تلاش شبانه‌روزی موفق شدند با پایش مستمر منطقه و رصد متخلفین، چهار نفر متخلف شکار غیرمجاز را در منطقه حفاظت‌شده سبزکوه شناسایی و دستگیر کنند.

محسن کریمی، گفت: در این عملیات، لاشه حیات‌وحش شکار شده، ادوات شکار شامل اسلحه‌های جنگی غیرمجاز، فشنگ جنگی، دوربین از متخلفان کشف و ضبط شد.

کریمی افزود: متخلفان پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل شدند تا مطابق قانون با آنان برخورد شود.