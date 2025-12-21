پخش زنده
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان با اشاره به بارش برف در سطح استان، بر رعایت نکات ایمنی در معابر درونشهری و برونشهری تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ هادی پرویزیان گفت: با توجه به لغزندگی معابر، رانندگان باید از عجله و شتاب پرهیز کرده، سرعت مطمئنه را رعایت و فاصله طولی مناسب با خودروهای جلو را حفظ کنند تا از بروز تصادفات جلوگیری شود.
وی افزود: همراه داشتن زنجیرچرخ و تجهیزات ایمنی زمستانه ضروری است و رانندگان پیش از حرکت باید از سلامت فنی خودرو شامل لاستیکها، برفپاککن، چراغها، اگزوز و سیستم گرمایشی اطمینان حاصل کنند.
رئیس پلیس راهور استان همچنین بر پرهیز از ترددهای غیرضروری بهویژه در ساعات شب، به دلیل کاهش دما و احتمال یخزدگی معابر تأکید کرد و گفت: رعایت این توصیهها نقش مهمی در پیشگیری از لغزش خودروها و حوادث رانندگی دارد.