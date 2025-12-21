پخش زنده
همزمان با شب یلدا، ۵۶۰ بسته یلدایی از سوی اداره بهزیستی شهرستان سلماس تهیه و میان مددجویان این نهاد توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ این بستههای یلدایی شامل اقلام مورد نیاز بود و در آستانه شب یلدا به دست مددجویان رسید تا گامی برای حمایت از اقشار تحت پوشش و ایجاد شادی در این شب سنتی برداشته شود.
رئیس بهزیستی سلماس، با اشاره به ارزش این کمکها گفت: ارزش ریالی هر یک از بستههای یلدایی حدود یک میلیون تومان است.
مریم سلماسی همچنین افزود: علاوه بر این بستهها، یکهزار عدد لوازم بهداشتی نیز در اختیار مددجویان بهزیستی شهرستان قرار گرفت.
رئیس بهزیستی سلماس هدف از اجرای این طرح را حمایت معیشتی، ارتقای سطح بهداشت و تقویت روحیه مددجویان عنوان کرد و از مشارکت خیرین و همراهی مجموعه بهزیستی در اجرای این اقدام قدردانی کرد.