همزمان با شب یلدا، ۵۶۰ بسته یلدایی از سوی اداره بهزیستی شهرستان سلماس تهیه و میان مددجویان این نهاد توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ این بسته‌های یلدایی شامل اقلام مورد نیاز بود و در آستانه شب یلدا به دست مددجویان رسید تا گامی برای حمایت از اقشار تحت پوشش و ایجاد شادی در این شب سنتی برداشته شود.

رئیس بهزیستی سلماس، با اشاره به ارزش این کمک‌ها گفت: ارزش ریالی هر یک از بسته‌های یلدایی حدود یک میلیون تومان است.

مریم سلماسی همچنین افزود: علاوه بر این بسته‌ها، یک‌هزار عدد لوازم بهداشتی نیز در اختیار مددجویان بهزیستی شهرستان قرار گرفت.

رئیس بهزیستی سلماس هدف از اجرای این طرح را حمایت معیشتی، ارتقای سطح بهداشت و تقویت روحیه مددجویان عنوان کرد و از مشارکت خیرین و همراهی مجموعه بهزیستی در اجرای این اقدام قدردانی کرد.