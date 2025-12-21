پخش زنده
استاندار یزد از نهایی شدن برنامهریزی برای تعیین تکلیف پروژه پساب و تصفیهخانه فاضلاب شهر یزد خبر داد و گفت: بهزودی فرآیند تصفیه و انتقال پساب شهری برای بهرهبرداری ۵ شرکت بزرگ صنعتی و معدنی استان آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز یزد، نشست جمعبندی و تعیین تکلیف پروژه پساب و تصفیهخانه فاضلاب شهر یزد با ریاست استاندار و با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و جمعی از مدیران دولتی و صنعتی و معدنی استان یزد برگزار شد.
محمدرضا بابایی استاندار یزد، در حاشیه این نشست و در گفتوگو با خبرنگاران با اشاره به بلاتکلیفی چندساله این پروژه اظهار کرد: پروژه پساب و تصفیهخانه فاضلاب شهر یزد سالها بدون تعیین تکلیف باقی مانده بود که در این جلسه، با حضور ۵ شرکت بزرگ صنعتی و معدنی استان یزد، روند اجرایی آن مورد بررسی و جمعبندی قرار گرفت.
وی افزود: هدف اصلی از اجرای این پروژه، بهرهگیری از پساب شهری برای تأمین بخشی از نیاز آبی واحدهای صنعتی و معدنی استان و کاهش فشار بر منابع آب متعارف است.
استاندار یزد همچنین از ثبت یک شرکت در همین راستا خبر داد و خاطرنشان کرد: با انجام هماهنگیهای لازم، امیدواریم در آیندهای نزدیک شاهد آغاز فرآیند تصفیه و انتقال پساب شهر یزد به واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ استان یزد باشیم.