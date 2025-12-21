به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در مناطق شرقی، شمالی و مرکزی استان همچنین تنگه هرمز و دریای عمان وزش باد‌های نسبتاً شدید شمال شرقی موجب مواج شدن دریا بویژه در شمال و شرق تنگه هرمز (محدوده جزایرهرمز، هنگام، لارک، قشم، تنب بزرگ و کوچک، سیری و ابوموسی) می‌شود.

حمزه نژاد افزود: این شرایط کاهش محسوس دمای کمینه را بخصوص در ارتفاعات تا اواسط هفته به همراه دارد.

وی توصیه کرد: تمهیدات لازم در بنادر استان و برای کاهش خطر سرمازدگی محصولات کشاورزی اقدامات لازم صورت گیرد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: توده گرد و غبار حاکم در خلیج فارس که موجب کاهش کیفیت هوا نیز شده بتدریج تا اواخر وقت امشب تضعیف می‌شود.

حمزه نژاد افزود: این شرایط جوی و دریایی روز دوشنبه یکم دی ماه و از روز سه شنبه جوی آرام وپایدار برای استان پیش بینی می‌شود.

وی گفت: تا اواسط هفته جاری کاهش محسوس دمای کمینه با تاکید بر ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود و نیمه دوم هفته، ماندگاری هوای سرد در استان مورد انتظار است.