پخش زنده
امروز: -
معاون وزیر راه و شهرسازی از آغاز مطالعات مهندسی ارزش طرح جاده میانبُر مسجدسلیمان به اهواز تا یک ماه دیگر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدعبدالله ارجاعی در حاشیه بازدید از محورهای مواصلاتی شهرستان مسجدسلیمان با اشاره به پیگیریهای نماینده مردم این منطقه در مجلس گفت: مطالعات مهندسی ارزش طرح جاده میانبُر مسجدسلیمان به اهواز که مسیر فعلی را حدود ۵۰ کیلومتر کوتاه میکند، حداکثر تا یک ماه دیگر آغاز خواهد شد.
وی هدف اصلی این سفر را بررسی طرح احداث مسیر میانبُر مسجدسلیمان به اهواز عنوان کرد و افزود: این مسیر پیشنهادی حدود ۲۰ تا ۲۵ کیلومتر طول دارد و میتواند مسیر اصلی موجود را تقریبا ۲ برابر کوتاه کند. این طرح علاوه بر تاثیر اقتصادی و افزایش ایمنی، یک مطالبه مهم مردمی است.
ارجاعی با بیان اینکه محور مورد نظر بازبینی و بخشی از جادههای دسترسی آن نیز بازدید شد، اظهار داشت: امیدواریم پس از اتمام مطالعات مهندسی ارزش و در صورت مثبت بودن نتیجه، بتوانیم اجرای طرح را از سال آینده آغاز کنیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از بررسی وضعیت مسکن در شهرستان، تسریع در روند ساخت مسکن حمایتی و نیز موضوعات مرتبط با بافت فرسوده و مبلمان شهری با هماهنگی سازمان شهرداریها خبر داد و گفت: با محوریت فرماندار و ستاد بازآفرینی، اقدامات لازم به سرعت انجام خواهد شد.
وی با اشاره به رشد قابلتوجه در شاخصهای حملونقل هوایی، ریلی و دریایی کشور گفت: در یک سال و نیم گذشته در حوزه حملونقل هوایی، تعداد صندلیهای پروازی اضافهشده به ناوگان هوایی کشور عدد بسیار قابلملاحظهای است که دسترسی مردم را بهبود بخشیده است البته موضوع ناوگان مُسِن از جمله نقایصی است که برای کاهش آن برنامهریزی شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در بخش حملونقل ریلی نیز در تامین ناوگان و هم در گسترش خطوط، اتفاقات بارزی رخ داده و شاخصهای زمان سیر مسافری و باری کاهش یافته است. سال گذشته برای نخستینبار از مرز ۲۰ میلیون تن ترانزیت بار ریلی گذشتیم و امیدواریم این روند در سال جاری تداوم یابد. همچنین در بخش حملونقل دریایی در حوزه تجهیز بنادر نیز شاهد پیشرفتهای مهمی بودهایم.
ارجاعی در پایان با تاکید بر اولویت خدمترسانی به مردم اظهار کرد: همه این پیشرفتها در راستای تحقق اهداف دولت و با حمایتهای رئیسجمهور و تلاشهای بیوقفه وزیر راه و شهرسازی محقق شده است.