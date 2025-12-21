پخش زنده
طرح هور راهکاری برای کاهش رفتارهای پرخطر اجتماعی و برای افرادی که رفتارهای پرخطر دارند اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان بر اهمیت آموزش و ارتقای مهارتهای زندگی در کاهش آسیبهای اجتماعی تأکید کرد و گفت: طرح هور، راهکاری برای کاهش رفتارهای پرخطر اجتماعی به شمار میرود.
سیدمهدی قویدل در نشست هماهنگی و بررسی فعالیتهای کارگروه تخصصی دستگاه قضایی شورای امر به معروف و نهی از منکر با بیان اینکه اکثر مشکلات ناشی از ضعف آموزش و کمبود مهارتهای زندگی است و حتی در مناطق برخوردار نیز نیاز به آموزش وجود دارد، افزود: طرح هور برای افراد کمتجربه و کسانی که رفتارهای پرخطر دارند اجرا میشود.
وی ادامه داد: در قالب طرح هویت و رفتار (هور)، هفت ساعت آموزش توسط مربیان کشوری و مجرب به زندانیانی که جرائم سبک مرتکب شدهاند، ارائه میشود و پس از صدور گواهی، تخفیفهای قانونی برای آنان در نظر گرفته میشود.
معاون قضایی دادگستری استان اعلام کرد:از ابتدای سال جاری تا کنون ۷ دوره هویت و رفتار (هور) در کرمان برگزارشده است و ۱۲۴ نفر در این رابطه تحت موزش قرار گرفتهاند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: عموم مردم میتوانند بسیاری از مسائل از جمله مطالبهگری را از طریق سامانه سجام مطرح کنند و ما با نهادهای مربوطه مکاتبه و پیگیری لازم را انجام میدهیم.
قویدل در پایان به چالشهای موجود در حوزه امر به معروف اشاره کرد و گفت: مشکل اصلی در امر به معروف، کمبود آگاهی و آموزش مناسب است که باید با اقدامات فرهنگی و آموزشی رفع شود