حضور استاندار آذربایجان شرقی در جشن یلدایی شکوفه های مهر
همزمان با فرارسیدن شب یلدا استاندار، مدیرکل آموزش و پرورش و مدیرکل بهزیستی آذربایجان شرقی در جشن یلدایی مرکز نگهداری کودکان شکوفه های مهر حضور یافتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،در دیدار یلدایی مسئولان استان آذربایجان شرقی با کودکان به گفتگو پرداختند و لحظاتی شاد همراه با خنده و همدلی رقم خورد و با اهدای هدایایی، شادی و امید به دلهای کوچک اما پرتوان آنها هدیه شد.
بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی در حاشیه این برنامه از همه کودکان و نوجوانان علاقهمند حاضر در این دورهمی دعوت کرد تا پاسخ خود را به پرسش اگر روزی استاندار شدید، استان را چگونه مدیریت میکردید؟ به استانداری ارسال کنند.
وی گفت:به بهترین جوابها جوایزی تعلق خواهد گرفت.
سرمست همچنین با قدردانی از تلاش مربیان و دستاندرکاران این مراکز ایجاد شادی و آرامش برای کودکان را از مهمترین وظایف اجتماعی برشمرد.
اسفندیار صادقی مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی شب یلدا را نمادی از همبستگی و توجه به آیندهسازان جامعه دانست و بر ضرورت حمایتهای عاطفی و آموزشی از کودکان بدسرپرست و بیسرپرست تاکید کرد.
وی ادامه داد:وظیفه داریم آموزشی با کیفیت برای تقویت بنیه آموزشی دانشآموزان فراهم کنیم و آمادهایم از هر حیثی در خدمت این دانشآموزان باشیم.