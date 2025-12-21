در آستانه شب یلدا و بمنظور حمایت از خانواده‌های زندانیان ۵۰ بسته معیشتی و یکدستگاه دوچرخه به خانواده زندانیان تکاب اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیر عامل انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان تکاب گفت: در آستانه شب یلدا و بمنظور حمایت از خانواده‌های زندانیان تعداد ۵۰ بسته معیشتی و یکدستگاه دوچرخه به خانواده زندانیان تکاب اهدا شد.

وحدت امان الهی افزود: بسته‌های اعطایی شامل برنج، گوشت قرمز، مرغ، روغن، ماکارونی، تن ماهی، تخم مرغ، میوه خشک، پشمک، سویا، رب گوجه فرنگی، پنیر سفید، قند، چای، بادام زمینی، پرتقال، سیب، لباس، کفش، نان برنجی و یک دستگاه دوچرخه است.

وی گفت: ارزش ریالی هر بسته اهدایی ۱۱ میلیون تومان و دوچرخه تحویلی ۵۰ میلیون تومان است که مجموعا ۶۰۰ میلیون تومان هزینه در برداشته است.

مدیر عامل انجمن حمایت از خانواده‌های زندانیان تکاب گفت: تهیه و توزیع این بسته‌های معیشتی یلدایی به همت خیرین نیک اندیش تکابی صورت گرفته و امروز تحویل خانواده‌های زندانیان شهرستان شد.