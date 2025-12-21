به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سردار سهام صالحی فرمانده انتظامی استان گفت: در پی وقوع حادثه قتل در شهرستان گچساران، بلافاصله تیمی مجرب از مأموران پلیس به محل اعزام شدند.

سردار صالحی افزود: در بررسی‌های اولیه صحت موضوع تأیید و مشخص شد که پدر خانواده در منزل شخصی و در اثر اختلافات خانوادگی، مورد اصابت سلاح گرم قرار گرفته و به قتل رسیده است.

فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: متهمان در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازداشت و از آنان ۳ قبضه سلاح گرم و مقادیری مهمات کشف و ضبط شد.