دستگیری عاملان قتل خانوادگی در گچساران
فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری عاملان قتل خانوادگی در شهرستان گچساران خبر داد.
سردار صالحی افزود: در بررسیهای اولیه صحت موضوع تأیید و مشخص شد که پدر خانواده در منزل شخصی و در اثر اختلافات خانوادگی، مورد اصابت سلاح گرم قرار گرفته و به قتل رسیده است.
فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: متهمان در کوتاهترین زمان ممکن بازداشت و از آنان ۳ قبضه سلاح گرم و مقادیری مهمات کشف و ضبط شد.
صالحی اضافه کرد: در این خصوص پرونده تشکیل و متهمان به مرجع قضائی منتقل شدند.