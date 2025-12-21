پویش یلدای مهربانی پویش یلدای مهربانی پویش یلدای مهربانی پویش یلدای مهربانی پویش یلدای مهربانی پویش یلدای مهربانی پویش یلدای مهربانی پویش یلدای مهربانی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ جشن «یلدای مهربانی» با هدف حمایت از خانواده‌ها و کودکان تحت پوشش بهزیستی استان گیلان و در راستای تقویت فرهنگ همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی برگزار شد.

این جشن با اجرای برنامه‌های فرهنگی، ایجاد فضایی شاد و صمیمی برای کودکان و خانواده‌ها و توزیع بسته‌های حمایتی، در فضایی سرشار از مهر و همدلی برگزار شد و جلوه‌ای از تعامل سازنده میان دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی در حمایت از اقشار نیازمند را به نمایش گذاشت.

هادی حق‌شناس در این همایش با اشاره به جایگاه ریشه‌دار مناسبت‌های ایرانی در هویت ملی گفت: ایرانیان از دیرباز مناسبت‌هایی را برای نسل‌های بعدی به یادگار گذاشته‌اند که هر یک دارای فلسفه و پیام عمیق فرهنگی و انسانی است و در این میان نوروز و یلدا بیش از دیگر مناسبت‌ها در حافظه تاریخی مردم ایران ماندگار شده‌اند.

وی با بیان اینکه نوروز و یلدا هرکدام حامل مفاهیم ویژه‌ای هستند، افزود: نوروز با هفت‌سین و فلسفه عمیق هر یک از نماد‌های آن و یلدا با آیین‌هایی همچون گردهمایی خانوادگی و خواندن اشعار حافظ، جلوه‌ای از خرد، عقلانیت، عرفان و تدبیر ایرانی را به نمایش می‌گذارد.

استاندار گیلان با اشاره به نقش بزرگان ادب و علم ایران در شکل‌گیری هویت تمدنی کشور تصریح کرد: فردوسی، حافظ، سعدی و خیام ستون‌های اصلی فرهنگ و تمدن ایران هستند و نباید از جایگاه بی‌بدیل آنان غفلت کرد؛ به‌ویژه خیام که با تدوین دقیق‌ترین تقویم شمسی، نقشی ماندگار در تاریخ بشریت ایفا کرده است؛ تقویمی که مبنای برگزاری آیین بزرگ نوروز نیز قرار دارد.

هادی حق‌شناس با تأکید بر پیام اصلی شب یلدا خاطرنشان کرد: یلدا به ما می‌آموزد که هرچقدر شب و تاریکی طولانی باشد، سرانجام به پایان می‌رسد؛ یلدا نماد زایش، تولد روشنایی و آغاز امید است و نیاکان ما با این آیین به ما آموخته‌اند که سختی‌ها، ناامیدی‌ها و تاریکی‌ها ماندگار نیستند.

وی افزود: این مفهوم با باور‌های دینی ما نیز پیوند خورده است؛ ما در مکتب تشیع، فرهنگ انتظار و امید به آینده روشن را داریم و به‌عنوان ایرانی نیز همواره منتظر روز‌های بهتر بوده‌ایم.

استاندار گیلان در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده کشور گفت: بی‌تردید روز‌های شاد، روشن و بهتر از گذشته در انتظار ملت ایران است و با صبر، امید و همدلی به آن دست خواهیم یافت.

در این جشن از علیرضا آزاد نوجوان گیلانی که در مسابقات پاراکایاک خوش درخشید و قهرمانی دارد، تجلیل شد.