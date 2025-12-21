پخش زنده
هفته هفدهم فوتبال لیگای اسپانیا با پیروزی رئال مادرید ادامه یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
رئال اویدو ۰ - ۰ سلتاویگو
لوانته ۱ - ۱ رئال سوسیداد
اوساسونا ۳ - ۰ دپورتیوو آلاوس
رئال مادرید ۲ - ۰ سویا (گل: جود بیلینگام در دقیقه ۳۸ و کیلیان امباپه ۸۶)
* برنامه - یک شنبه ۳۰ آذر:
جیرونا - آتلتیکومادرید
ویارئال - بارسلونا
الچه - رایو وایکانو
رئال بتیس - ختافه
* دوشنبه اول دی:
آتلتیک بیلبائو - اسپانیول
- در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۴۳ امتیاز در صدر است و تیمهای رئال مادرید با ۴۲، ویارئال با ۳۵ و آتلتیکومادرید با ۳۴ امتیاز در ردههای دوم تا چهارم جای گرفتند.