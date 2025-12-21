هفته ۱۷ لیگای اسپانیا؛ رئال در صدر به یک قدمی بارسا رسید

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

رئال اویدو ۰ - ۰ سلتاویگو

لوانته ۱ - ۱ رئال سوسیداد

اوساسونا ۳ - ۰ دپورتیوو آلاوس

رئال مادرید ۲ - ۰ سویا (گل: جود بیلینگام در دقیقه ۳۸ و کیلیان امباپه ۸۶)

* برنامه - یک شنبه ۳۰ آذر:

جیرونا - آتلتیکومادرید

ویارئال - بارسلونا

الچه - رایو وایکانو

رئال بتیس - ختافه

* دوشنبه اول دی:

آتلتیک بیلبائو - اسپانیول

- در جدول لیگا تیم بارسلونا با ۴۳ امتیاز در صدر است و تیم‌های رئال مادرید با ۴۲، ویارئال با ۳۵ و آتلتیکومادرید با ۳۴ امتیاز در رده‌های دوم تا چهارم جای گرفتند.