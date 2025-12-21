به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد: در سال ۲۰۲۵ میلادی ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار مهاجر افغان از کشور‌های ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند.

در این گزارش آمده است: سرنوشت پناهندگان افغان در پاکستان هنوز هم نامشخص و وضعیت آنان نگران کننده است.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان افزود: روند کمک‌های بشردوستانه در افغانستان با کمبود شدید بودجه مواجه شده است به گونه‌ای که در سال جاری از مجموع بودجه مورد نیاز فقط ۳۷ درصد آن تامین شد.

قبل از این نهاد‌های وابسته به سازمان ملل متحد از بازگشت حدود ۲/۵ میلیون مهاجر افغان از ایران و پاکستان در سال جاری خبر داده بودند.