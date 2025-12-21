فرمانده انتظامی پارس‌آباد مغان گفت: یک شرور قمه به دست که با عربده‌کشی و قدرت‌نمایی باعث اخلال در نظم عمومی و ایجاد ناامنی و شرارت در شهر شده بود ، توسط ماموران انتظامی دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل سرهنگ فیروز محمودی افزود: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر شرارت، قدرت‌نمایی و قمه‌کشی فردی در "مسکن مهر" شهر پارس‌آباد بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرارگرفت.

وی اظهار کرد: با اعزام و حضور به موقع ماموران "کلانتری۱۲ شهدا" این شهر در محل مورد نظر فرد متخلف که باعث ایجاد رعب و وحشت در بین مردم و اخلال در نظم عمومی شده بود، دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان پارس‌آباد گفت: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی تحویل مراجع قضایی شد.

سرهنگ محمودی امنیت مردم را خط قرمز پلیس دانست و تاکید کرد: امنیت و آرامش مردم و جامعه از اولویت‌های نیروی انتظامی است و پلیس با هرگونه رفتار مجرمانه و برهم زننده آرامش مردم برخورد قانونی و مقتدرانه خواهد کرد.

وی بیان کرد: در سایه همکاری مردم، تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های انتظامی و همدلی نیرو‌های نظامی و امنیتی عرصه برای فعالیت برهم زنندگان نظم و امنیت تنگ شده است.

وی همچنین با اشاره به این که اقتدار پلیس در مهار اوباش باعث ابراز خرسندی و شادی مردم منطقه شد، اضافه کرد: پلیس در هر شرایطی اجازه عرض اندام و قدرت‌نمایی به اراذل و اوباش و مخلان آسایش مردم را نداده و با اقتدار در برابر آنها ایستادگی خواهد کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان پارس‌آباد با تقدیر از مشارکت مردم در تامین، حفظ و توسعه امنیت و آرامش اجتماعی، ادامه داد: مشارکت و همراهی مردم در تامین امنیت بسیار تاثیرگذار است.

سرهنگ محمودی گفت: تحرکات و فعالیت‌های اراذل و اوباش و افراد متجری در رصد اطلاعاتی پلیس بوده و در صورت ارتکاب هرگونه اوباش‌گری و قانون شکنی پلیس هوشمندانه و مقتدرانه وارد عمل خواهد شد.

وی از مردم خواست در صورت اطلاع از فعالیت افراد شرور و مخلان نظم و امنیت مراتب را از طریق تلفن‌های ۱۱۰ و ۱۹۷ به پلیس اطلاع دهند.