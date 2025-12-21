پخش زنده
در آستانه شب یلدا، یک هایپرمارکت و یک میوهفروشی متخلف در رامسر با دستور دادستان این شهرستان پلمب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ در آستانه شب یلدا و با هدف صیانت از حقوق شهروندان و تنظیم بازار، یک هایپرمارکت و یک میوهفروشی متخلف در شهرستان رامسر با دستور دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان پلمب شد.
در جریان اجرای طرح رصد و نظارت میدانی بازار رامسر، بهمن سامخانیان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان به همراه ارسلان نعمتی واجاری معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، رؤسای ادارات صنعت، معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی و بازرسان اصناف، از واحدهای صنفی سطح شهر بازدید کردند.
در این بازدیدها، وضعیت عرضه کالا، درج قیمت، رعایت نرخهای مصوب و نحوه فعالیت واحدهای صنفی بهویژه اقلام پرمصرف شب یلدا مورد بررسی قرار گرفت.
دادستان رامسر در حاشیه این بازدیدها گفت: نظارت و بازرسی مستمر از بازار با هدف مقابله با گرانفروشی، عرضه کالای قاچاق، احتکار، کمفروشی و عرضه خارج از شبکه در دستور کار دستگاههای نظارتی قرار دارد و با هرگونه تخلف در این حوزه برخورد قاطع خواهد شد.
وی افزود: در جریان این بازدیدها، دو واحد صنفی شامل یک هایپرمارکت و یک میوهفروشی به دلیل تخلفاتی از جمله گرانفروشی، عدم درج قیمت و عرضه کالای قاچاق با دستور مقام قضایی پلمب شدند. همچنین برای دو واحد قنادی و سه واحد میوهفروشی دیگر نیز به دلیل تخلفات مشاهدهشده، پرونده تعزیراتی تشکیل و برای صدور رأی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
سامخانیان در پایان با هشدار به واحدهای صنفی متخلف، بر تداوم نظارتهای مستمر بازار تأکید کرد و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را از طریق اتاق اصناف و اداره تعزیرات حکومتی گزارش دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی قانونی انجام شود.