فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از کاهش ۲۴ درصدی سرقت با اجرای طرح امنیت محله محور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ پلیس سرهنگ رمضان گوروئی فرمانده انتظامی شهرستان آبادان با اشاره به اجرای مستمر طرح امنیت محلهمحور و افزایش گشتهای پلیسی گفت: از ابتدای سال جاری، وقوع انواع سرقت در این شهرستان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴ درصد کاهش یافته است.
او افزود: میزان کشف سرقتها در این مدت ۲۰ درصد افزایش داشته که نشاندهنده ارتقای قابل توجه عملکرد پلیس در حوزه مقابله با سارقان است.
فرمانده انتظامی شهرستان آبادان در راستای پیشگیری از جرائم خرد گفت: ۸۶ نفر معتاد متجاهر در سطح شهرستان جمع آوری و به مراکز ترک اعتیاد معرفی شدند.
سرهنگ گوروئی ادامه داد: در سال جاری ۸۶ نفر خردهفروش مواد مخدر ۶ نفر قاچاقچی مواد در آبادان دستگیر و بیش از ۱۵۴ کیلوگرم انواع مواد مخدر نیز کشف شده است.
او ادامه داد: پلیس شهرستان آبادان با قدرت و بدون اغماض طرحهای امنیتمحور را تا پاکسازی کامل نقاط آلوده و افزایش احساس امنیت در بین شهروندان ادامه خواهد داد و از شهروندان نیز میخواهیم همچون گذشته با گزارش بهموقع موارد مشکوک، پلیس را در برقراری نظم و آرامش همراهی کنند.