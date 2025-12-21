با توجه به کاهش دمای هوا، شرکت ملی گاز از مردم خواست به منظور تداوم گاز رسانی به نقاط مختلف کشور، در مصرف صرفه جویی کنند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ با توجه به کاهش دمای هوا، شرکت ملی گاز از مردم خواست به منظور تداوم گاز رسانی به نقاط مختلف کشور، در مصرف صرفه جویی کنند.

براساس اعلام این شرکت تنظیم دمای منزل و محل کار روی ۲۰ درجه، تنظیم دمای پکیج و آبگرمکن بین ۵۰ تا ۶۰ درجه و پوشاندن دریچه‌ها و کانال‌های کولر مهمترین اقدام در مصرف بهینه گاز است.

این شرکت تاکید کرده استفاده از وسایل گرماتابش گاز سوز منابع ملی را هدر می‌دهد و براساس مصوبه هیات دولت دستگاه‌های دولتی باید ۲۰ درصد مصرف گاز را کاهش دهند.