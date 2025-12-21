به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ روستای نوده بام، جایی که بام خراسان شمالی، افقی روشن را برای آن ایجاد کرده است و با هر بار طلوع خورشید در قله شاه جهان، اهالی این روستا میزبان کوهنوردانی از سراسر کشور هستند.

نوده بام را با این ظرفیت طبیعی و راه و‌رسمی که مردمانش در مهمان نوازی دارند، میتوان‌روستای کوهنوردی نامید و برای توسعه آن برنامه‌هایی حساب شده، پیش بینی کرد.