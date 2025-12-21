پخش زنده
امروز: -
هفته پانزدهم فوتبال بوندسلیگای آلمان با پیروزی لورکوزن پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:
آگزبورگ ۰ - ۰ وردربرمن
اف ث کلن ۰ - ۱ اونیون برلین
هامبورگ ۱ - ۱ آینتراخت فرانکفورت
اشتوتگارت ۰ - ۰ هوفنهایم
وولفسبورگ ۳ - ۴ فرایبورگ
ار بی لایپزیش ۱ - ۳ بایرلورکوزن
* برنامه - یک شنبه ۳۰ آذر:
ماینتس - سن پائولی
هایدن هایم - بایرن مونیخ
- در جدول بایرن مونیخ با ۳۸ امتیاز در صدر است و تیمهای بوروسیا دورتموند با ۳۲، بایرلورکوزن و ار بی لایپزیش با ۲۹ امتیاز دوم تا چهارم هستند.