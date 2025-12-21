به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج و برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

آگزبورگ ۰ - ۰ وردربرمن

اف ث کلن ۰ - ۱ اونیون برلین

هامبورگ ۱ - ۱ آینتراخت فرانکفورت

اشتوتگارت ۰ - ۰ هوفنهایم

وولفسبورگ ۳ - ۴ فرایبورگ

ار بی لایپزیش ۱ - ۳ بایرلورکوزن

* برنامه - یک شنبه ۳۰ آذر:

ماینتس - سن پائولی

هایدن هایم - بایرن مونیخ

- در جدول بایرن مونیخ با ۳۸ امتیاز در صدر است و تیم‌های بوروسیا دورتموند با ۳۲، بایرلورکوزن و ار بی لایپزیش با ۲۹ امتیاز دوم تا چهارم هستند.