به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، علی فلک دین بیان کرد: با گرفتن دستور دادستانی، تیمی متشکل از نیرو‌های گشت و بازرسی و کارشناسان این مدیریت با حضور نیروی انتظامی به منطقه اعزام و در یک عملیات پر حجم موفق به پر و مسلوب المنفعه نمودن ۹ حلقه چاه غیرمجاز با مجموع دبی ۲۷ لیتر بر ثانیه و عمق ۱۰۰ متر شدند.

وی افزود: با انجام این عملیات از اضافه برداشت ۳۴۰ هزار متر مکعب آب در سال از سفره‌های آب زیرزمینی این امور جلوگیری به عمل آمد.

وی گفت:که مالکین چاه‌های غیر مجاز به صورت توافقی و تحت نظارت این مدیریت اقدام به پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه نمایند در غیر این صورت این مدیریت راسا با اخذ دستور دادستانی اقدام و متخلف با تشکیل پرونده به محاکم قضایی معرفی که قاضی ممکن است علاوه بر محکومیت جرائم نقدی و پرداخت هزینه‌های مرتبط با پر کردن چاه حتی حبس برای متهم صادر نماید.