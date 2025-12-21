پخش زنده
دادستان عمومی و انقلاب کوهدشت از رفع تصرف پنج هکتار از زمین های ملی در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛کاظم نظری گفت: بر اساس اجرای حکم قضایی در خصوص رفع تصرف غیرقانونی،پنج هکتار از زمین های ملی در روستای کلهگاورا این شهرستان رفع تصرف شد.
دادستان عمومی و انقلاب کوهدشت افزود: با هدف صیانت از حقوقی عامه و با همکاری نیروی انتظامی پاسگاه خوشناموند، رئیس اداره منابع طبیعی، نماینده حقوقی و نیروهای یگان حفاظت،عملیات قلع و قمع و تخریب ساختوسازهای غیرمجاز در زمین های ملی این منطقه انجام شد.
نظری بیانکرد: در جریان این اقدام قضایی، ۲۴ فقره سازه غیرمجاز شامل دپو سنگ، پیکنی و بناهای احداثی غیرقانونی تخریب و زمین های تصرفشده آزادسازی شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت تأکید کرد: دستگاه قضایی در برابر هرگونه تعرض به زمين های ملی قاطعانه برخورد خواهد کرد.