به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛کاظم نظری گفت: بر اساس اجرای حکم قضایی در خصوص رفع تصرف غیرقانونی،پنج هکتار از زمین های ملی در روستای کله‌گاورا این شهرستان رفع تصرف شد.

دادستان عمومی و انقلاب کوهدشت افزود: با هدف صیانت از حقوقی عامه و با همکاری نیروی انتظامی پاسگاه خوشناموند، رئیس اداره منابع طبیعی، نماینده حقوقی و نیرو‌های یگان حفاظت،عملیات قلع و قمع و تخریب ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در زمین های ملی این منطقه انجام شد.

نظری بیانکرد: در جریان این اقدام قضایی، ۲۴ فقره سازه غیرمجاز شامل دپو سنگ، پی‌کنی و بنا‌های احداثی غیرقانونی تخریب و زمین های تصرف‌شده آزادسازی شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کوهدشت تأکید کرد: دستگاه قضایی در برابر هرگونه تعرض به زمين های ملی قاطعانه برخورد خواهد کرد.