برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای چین
شینهوا
- افزایش تقاضای داخلی اولویت اصلی کار اقتصادی چین در سال ۲۰۲۶
- بزرگترین میدان نفتی دریایی چین حدنصاب جدیدی در تولید سالانه نفت و گاز ثبت کرد
- ونزوئلا تصرف یک نفتکش دیگر توسط آمریکا را محکوم کرد
- بیست و دومین جشنواره بین المللی یخ و برف چین-روسیه-مغولستان در شمال چین افتتاح شد
- فروش فیلمهای انیمیشن چین در سال ۲۰۲۵ به ۲۵ میلیارد یوان رسید
- وزارت دادگستری آمریکا، روند انتشار اسناد مربوط به پرونده جفری اپستین را آغاز کرد
- گفتگوی تلفنی وزیر خارجه ایران با همتای بریتانیایی
گلوبال تایمز
- سفارت چین در مورد حادثه امنیتی در پایتخت بولیوی اطلاعیه صادر کرد
- افزایش تولید در بزرگترین پایگاه تولید نفت دریایی چین
- کاهش درگیریها درمنطقه مرزی کامبوج و تایلند با میانجیگری چین
- تعداد کشته شدگان در آتش سوزی مجتمع مسکونی در هنگ کنگ به ۱۶۱ نفر رسید
- واکنش سخنگوی وزارت خارجه چین به حامیان دستیابی ژاپن به سلاح هستهای
- وزارت امور خارجه چین: آمریکا از اجرای موارد ضد چینی "قانون اختیارات دفاع ملی ۲۰۲۶" خودداری کند
- تصویب وام ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین در اتحادیه اروپا
سی جی تی ان
- گام تاریخی چین در تجاریسازی تولید برق با دیاکسید کربن فوقبحرانی
- بورسیههای چین به دانشجویان اتیوپی؛ گامی برای تقویت آموزش و شناخت متقابل
- رئیسجمهور سومالی: گسترش روابط سطح بالای چین، همکاری چین-آفریقا را بیش از پیش تقویت میکند
- چین، مقصدی همهجانبه برای گردشگران جهانی؛ از فرهنگ هانفو تا میراث تاریخی
- هاربین؛ شهر یخی چین، روز و شب گردشگران را مجذوب خود میکند
- چین بر ضرورت وحدت سیاسی و برگزاری انتخابات ملی در لیبی تأکید کرد
- رایزنی آمریکا، ترکیه و دیگر کشورها درباره مرحله دوم آتشبس غزه
- آمریکا از حمله گسترده علیه داعش در سوریه خبر داد
- ترامپ: احتمال جنگ با ونزوئلا را رد نمیکنم
- ثبتنام فروش ایرانخودرو دو رقمی شد؛ بیش از ۱۰ میلیون متقاضی در صف خرید
چاینا دیلی
- موشک لانگ مارچ ۵ ماهوارهی جدید را به فضا میفرستد
- چین قوانینی را برای تنظیم شیوههای قیمت گذاری پلتفرمهای اینترنتی وضع میکند
- تراشههای نوری جدید میتواند به پیشرفت هوش مصنوعی مولد کمک کند
- نگاهی به اقتصاد چین در نوامبر ۲۰۲۵
- وزارت دادگستری آمریکا شروع به انتشار پروندههای اپستین کرد
- وزیر فرهنگ فرانسه درمورد یک پرونده فساد مورد بازجویی قرار میگیرد
روزنامه مردم
- ارتقاء ساختاری و حمایت از سیاست تحریک تقاضای داخلی، باهدف تقویت رشد بلند مدت اقتصادی
- چین از ژاپن خواست به جاه طلبیهای هستهای خود پایان دهد
- پوتین میگوید: روسیه و چین عاملی مهم برای ثبات جهانی هستند
- ترامپ میگوید جنگ با ونزوئلا همچنان امکان پذیر است
- سیاستهای سختگیرانهتر ترامپ در مورد مهاجرت، بحثهای اجتماعی و اقتصادی را برانگیخته است
مهمترین عناوین روزنامههای پاکستان
«داون نیوز»
- وزیر اطلاع رسانی پاکستان: حکم حبس ۱۷ ساله «عمران خان» در پرونده جدید پس از تکمیل مدت حبس در پرونده اختلاس ۱۹۰ میلیون پوندی آغاز خواهد شد
- نگرانی حزب تحریک انصاف از وضعیت عمران خان در زندان / فرزندان نخست وزیر سابق مدعی بدرفتاری با عمران خان شدند
- بانک جهانی کمک ۷۰۰ میلیون دلاری را برای پاکستان تصویب کرد
- آمریکا از پیشنهاد پاکستان برای اعزام نیرو به غزه تمجید کرد
«آج نیوز»
- ادامه عملیاتهای پلیس علیه راهزنان در مناطق مرزی ایالت پنجاب و سند/ نیروهای امنیتی از پهپادهای شناسایی استفاده کردند
- آمریکا یک کشتی نفتی را در نزدیکی ونزوئلا توقیف کرد
- پوتین: خواستار پایان جنگ هستیم، اما اوکراین این را نپذیرفته است
- هند پس از رود «چناب»، مسیر آب رودخانههای «جهلم» و «نیلم» را هم محدود کرد
«هم نیوز»
- زلزله ۳.۳ ریشتری در نزدیکی منطقه «خضدار» ایالت بلوچستان/ تلفاتی گزارش نشده است
- رئیس جمهور پاکستان در سفری رسمی ۴ روزه وارد بغداد شد
- سروزیر ایالت خیبرپختونخوا: هواداران حزب تحریک انصاف برای تحریم آزادی عمران خان و حضور خیابانی خود را آماده کنند
- رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان: اسرائیل به رسمیت شناخته نخواهد شد
مهمترین عناوین روزنامههای افغانستان
روزنامه دولتی «انیس»
- معاون اقتصادی ریاست الوزرا: جهان به جای تحریم، روابط اقتصادی خود را با افغانستان گسترش دهد
- ژاپن ۱۹/۵ میلیون دلار به افغانستان کمک میکند
- آغاز عملیات ساخت ۲۳ سردخانه در افغانستان
- تاکید افغانستان و قرقیزستان بر تقویت همکاری در حوزه انرژی
- حضور افغانستان در اجلاس جهانی «طب سنتی»
روزنامه دولتی «شریعت»
- معاون اقتصادی ریاست الوزرا خواستار گسترش همکاری اقتصادی جهان با افغانستان شد
- تلاش افغانستان برای فاسد شدن محصولات کشاورزی
- بخش بانکی افغانستان مراودات خود با افغانستان را افزایش میدهد
- افغانستان حمایت خود را از راهبرد جهانی طب سنتی اعلام کرد
وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»
- راهپیمایی اعتراضی در پاریس در حمایت از خبرنگاران افغانستان
- وزیر بهداشت و درمان افغانستان با رئیس سازمان جهانی بهداشت دیدار کرد
- سازمان ملل: میانمار اکنون بیش از دو برابر افغانستان تریاک تولید میکند
- طالبان با سرمایه گذاری بیش از ۷۰۰ میلیون افغانی یک مرکز تجاری در بلخ میسازند
- فرو ریختن سقف یک خانه در قندهار جان یک زن و دو کودک را گرفت
وبسایت روزنامه «هشت صبح»
- موسسه «جرج دبلیوبوش» سیاست مهاجرتی ترامپ را محکوم کرد
- وزارت بازرگانی پاکستان خواهان عبور محمولههای ترانزیتی به افغانستان شد
- سازمان ملل: مردم افغانستان به شدت به آب پاک نیاز دارند
- سازمان ملل: زلزله زدگان شمال افغانستان به کمک فوری نیاز دارند