به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۳۰ آذر را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین روزنامه‌های چین

شینهوا

- افزایش تقاضای داخلی اولویت اصلی کار اقتصادی چین در سال ۲۰۲۶

- بزرگترین میدان نفتی دریایی چین حدنصاب جدیدی در تولید سالانه نفت و گاز ثبت کرد

- ونزوئلا تصرف یک نفتکش دیگر توسط آمریکا را محکوم کرد

- بیست و دومین جشنواره بین المللی یخ و برف چین-روسیه-مغولستان در شمال چین افتتاح شد

- فروش فیلم‌های انیمیشن چین در سال ۲۰۲۵ به ۲۵ میلیارد یوان رسید

- وزارت دادگستری آمریکا، روند انتشار اسناد مربوط به پرونده جفری اپستین را آغاز کرد

- گفتگوی تلفنی وزیر خارجه ایران با همتای بریتانیایی

گلوبال تایمز

- سفارت چین در مورد حادثه امنیتی در پایتخت بولیوی اطلاعیه صادر کرد

- افزایش تولید در بزرگترین پایگاه تولید نفت دریایی چین

- کاهش درگیری‌ها درمنطقه مرزی کامبوج و تایلند با میانجیگری چین

- تعداد کشته شدگان در آتش سوزی مجتمع مسکونی در هنگ کنگ به ۱۶۱ نفر رسید

- واکنش سخنگوی وزارت خارجه چین به حامیان دستیابی ژاپن به سلاح هسته‌ای

- وزارت امور خارجه چین: آمریکا از اجرای موارد ضد چینی "قانون اختیارات دفاع ملی ۲۰۲۶" خودداری کند

- تصویب وام ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین در اتحادیه اروپا

سی جی تی ان

- گام تاریخی چین در تجاری‌سازی تولید برق با دی‌اکسید کربن فوق‌بحرانی

- بورسیه‌های چین به دانشجویان اتیوپی؛ گامی برای تقویت آموزش و شناخت متقابل

- رئیس‌جمهور سومالی: گسترش روابط سطح بالای چین، همکاری چین-آفریقا را بیش از پیش تقویت می‌کند

- چین، مقصدی همه‌جانبه برای گردشگران جهانی؛ از فرهنگ هان‌فو تا میراث تاریخی

- هاربین؛ شهر یخی چین، روز و شب گردشگران را مجذوب خود می‌کند

- چین بر ضرورت وحدت سیاسی و برگزاری انتخابات ملی در لیبی تأکید کرد

- رایزنی آمریکا، ترکیه و دیگر کشور‌ها درباره مرحله دوم آتش‌بس غزه

- آمریکا از حمله گسترده علیه داعش در سوریه خبر داد

- ترامپ: احتمال جنگ با ونزوئلا را رد نمی‌کنم

- ثبت‌نام فروش ایران‌خودرو دو رقمی شد؛ بیش از ۱۰ میلیون متقاضی در صف خرید

چاینا دیلی

- موشک لانگ مارچ ۵ ماهواره‌ی جدید را به فضا می‌فرستد

- چین قوانینی را برای تنظیم شیوه‌های قیمت گذاری پلتفرم‌های اینترنتی وضع می‌کند

- تراشه‌های نوری جدید می‌تواند به پیشرفت هوش مصنوعی مولد کمک کند

- نگاهی به اقتصاد چین در نوامبر ۲۰۲۵

- وزارت دادگستری آمریکا شروع به انتشار پرونده‌های اپستین کرد

- وزیر فرهنگ فرانسه درمورد یک پرونده فساد مورد بازجویی قرار می‌گیرد

روزنامه مردم

- ارتقاء ساختاری و حمایت از سیاست تحریک تقاضای داخلی، باهدف تقویت رشد بلند مدت اقتصادی

- چین از ژاپن خواست به جاه طلبی‌های هسته‌ای خود پایان دهد

- پوتین می‌گوید: روسیه و چین عاملی مهم برای ثبات جهانی هستند

- ترامپ می‌گوید جنگ با ونزوئلا همچنان امکان پذیر است

- سیاست‌های سختگیرانه‌تر ترامپ در مورد مهاجرت، بحث‌های اجتماعی و اقتصادی را برانگیخته است

مهمترین عناوین روزنامه‌های پاکستان

«داون نیوز»

- وزیر اطلاع رسانی پاکستان: حکم حبس ۱۷ ساله «عمران خان» در پرونده جدید پس از تکمیل مدت حبس در پرونده اختلاس ۱۹۰ میلیون پوندی آغاز خواهد شد

- نگرانی حزب تحریک انصاف از وضعیت عمران خان در زندان / فرزندان نخست وزیر سابق مدعی بدرفتاری با عمران خان شدند

- بانک جهانی کمک ۷۰۰ میلیون دلاری را برای پاکستان تصویب کرد

- آمریکا از پیشنهاد پاکستان برای اعزام نیرو به غزه تمجید کرد

«آج نیوز»

- ادامه عملیات‌های پلیس علیه راهزنان در مناطق مرزی ایالت پنجاب و سند/ نیرو‌های امنیتی از پهپاد‌های شناسایی استفاده کردند

- آمریکا یک کشتی نفتی را در نزدیکی ونزوئلا توقیف کرد

- پوتین: خواستار پایان جنگ هستیم، اما اوکراین این را نپذیرفته است

- هند پس از رود «چناب»، مسیر آب رودخانه‌های «جهلم» و «نیلم» را هم محدود کرد

«هم نیوز»

- زلزله ۳.۳ ریشتری در نزدیکی منطقه «خضدار» ایالت بلوچستان/ تلفاتی گزارش نشده است

- رئیس جمهور پاکستان در سفری رسمی ۴ روزه وارد بغداد شد

- سروزیر ایالت خیبرپختونخوا: هواداران حزب تحریک انصاف برای تحریم آزادی عمران خان و حضور خیابانی خود را آماده کنند

- رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان: اسرائیل به رسمیت شناخته نخواهد شد

مهمترین عناوین روزنامه‌های افغانستان

روزنامه دولتی «انیس»

- معاون اقتصادی ریاست الوزرا: جهان به جای تحریم، روابط اقتصادی خود را با افغانستان گسترش دهد

- ژاپن ۱۹/۵ میلیون دلار به افغانستان کمک می‌کند

- آغاز عملیات ساخت ۲۳ سردخانه در افغانستان

- تاکید افغانستان و قرقیزستان بر تقویت همکاری در حوزه انرژی

- حضور افغانستان در اجلاس جهانی «طب سنتی»

روزنامه دولتی «شریعت»

- معاون اقتصادی ریاست الوزرا خواستار گسترش همکاری اقتصادی جهان با افغانستان شد

- تلاش افغانستان برای فاسد شدن محصولات کشاورزی

- بخش بانکی افغانستان مراودات خود با افغانستان را افزایش می‌دهد

- افغانستان حمایت خود را از راهبرد جهانی طب سنتی اعلام کرد

وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»

- راهپیمایی اعتراضی در پاریس در حمایت از خبرنگاران افغانستان

- وزیر بهداشت و درمان افغانستان با رئیس سازمان جهانی بهداشت دیدار کرد

- سازمان ملل: میانمار اکنون بیش از دو برابر افغانستان تریاک تولید می‌کند

- طالبان با سرمایه گذاری بیش از ۷۰۰ میلیون افغانی یک مرکز تجاری در بلخ می‌سازند

- فرو ریختن سقف یک خانه در قندهار جان یک زن و دو کودک را گرفت

وبسایت روزنامه «هشت صبح»

- موسسه «جرج دبلیوبوش» سیاست مهاجرتی ترامپ را محکوم کرد

- وزارت بازرگانی پاکستان خواهان عبور محموله‌های ترانزیتی به افغانستان شد

- سازمان ملل: مردم افغانستان به شدت به آب پاک نیاز دارند

- سازمان ملل: زلزله زدگان شمال افغانستان به کمک فوری نیاز دارند