به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مارال برزگری نوجوان ورزشکار بافقی، با کسب مدال برنز جام جهانی اسکیت رولبال ۲۰۲۵ در دبی، افتخار بزرگی برای شهرستان بافق رقم زد. مسئولان محلی از جمله فرماندار بافق با حضور در آستان امامزاده عبدالله (ع) از این ورزشکار ملی‌پوش تجلیل کردند.

مارال برزگری که از پنج سالگی اسکیت را آغاز کرده و یک سال است به‌صورت تخصصی در رشته رولبال فعالیت می‌کند، با حضور در اردو‌های تیم ملی موفق شد به مسابقات جهانی اعزام شود. وی گفت: «رقابت با تیم‌های اروپایی برای ما آسان‌تر بود، اما تیم‌های آسیایی چالش‌برانگیزتر بودند. در دیدار مقابل هند با اختلاف یک گل شکست خوردیم و در نهایت موفق به کسب مقام سوم جهان شدیم.»