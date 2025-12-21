پخش زنده
نشست هماندیشی آفات و بیماریهای درختان با حضور معاونان سازمان حفاظت محیط زیست، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و پژوهشکدهها برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست هماندیشی آفات و بیماریهای درختان در رویشگاههای پنجگانه کشور با هدف بررسی چالشهای ناشی از آفات و بیماریهای گیاهی، تبادل یافتههای علمی و هماهنگی میان نهادهای اجرایی و پژوهشی برگزار شد.
در این نشست، کارشناسان و اعضای هیأت علمی دانشگاهها گزارشهایی درباره وضعیت سلامت درختان، عوامل مؤثر بر گسترش آفات، پیامدهای تغییرات اقلیمی و راهکارهای مدیریتی ارائه کردند.
حمید ظهرابی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، بر ضرورت تدوین نقشه راه پیشآگاهی، پیشبینی، کنترل و احیای آفات و بیماریهای درختان به ویژه در رویشگاه هیرکانی و زاگرس تأکید کرد و استفاده از ظرفیت دانشگاهها و پژوهشکدهها را در مدیریت این تهدیدات ضروری دانست.
هادی کیادلیری، معاون آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، نقش آموزش و مشارکت جوامع محلی را در پیشگیری و کنترل آفات و بیماریها مهم ارزیابی کرد.
در پایان نشست، بر تقویت همکاریهای علمی و اجرایی میان سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، دانشگاهها و پژوهشکدهها و استفاده از نتایج هماندیشی در برنامههای ملی حفاظت از رویشگاههای طبیعی تأکید شد.