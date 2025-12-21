به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ اداره‌کل آموزش وپرورش آذربایجان‌غربی اعلام کرد: به همّت اداره قرآن، عترت و نماز اداره‌کل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی، با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و توسعه فعالیت‌های معنوی مدارس سراسر استان جشنواره هفته نکوداشت قرآن، عترت و نماز آغاز شد.

بر اساس این اعلام این جشنواره در پنج محور اصلی فعالیت‌های مدارس شامل نهضت ملی حفظ جزء سی‌ام قرآن کریم، مدرسه رسمی حفظ قرآن کریم، برگزاری پیش‌اجلاسیه نماز در مدرسه، تکمیل فرم‌های سامانه «نورِ چشم» و هیئت‌های دانش‌آموزی برگزار می‌شود.

در پایان این جشنواره، مدارس برگزیده بر اساس ارزیابی مستندات خود، از سوی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان مورد تقدیر قرار گرفته و جوایز نقدی و معنوی دریافت خواهند کرد.

مهلت ارسال مستندات تا پایان هفته اول بهمن‌ماه خواهد بود و مدارس علاقمند می‌توانند یک یا چند محور جشنواره را انتخاب و برای ارزیابی، مستندات خود را به کارشناس قرآن، عترت و نماز اداره آموزش‌وپرورش منطقه یا ناحیه محل خدمت ارسال نمایند.