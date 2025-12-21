استاندار آذربایجان‌غربی گفت: با تقویت تولید، اشتغال‌زایی و جذب سرمایه‌گذاری زمینه تبدیل آذربایجان‌غربی به قطب سرمایه‌گذاری کشور فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر لزوم رفع تمامی موانع پیش‌روی توسعه استان، گفت: باید با تمام توان، تولید، اشتغال‌زایی و جذب سرمایه‌گذاری را در اولویت برنامه‌های استان قرار دهیم تا زمینه تبدیل آذربایجان‌غربی به قطب سرمایه‌گذاری کشور فراهم شود.

رضا رحمانی در جلسه شورای اداری شهرستان خوی افزود: خوی از شهر‌های تاریخی و فرهنگی مهم کشور بوده و ضروری است روند توسعه این شهرستان با شتاب بیشتری دنبال شود.

وی همچنین با بیان اینکه خوی اکنون در مسیر توسعه قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بیانگر اعتماد ایجاد شده برای سرمایه‌گذاری در استان و شهرستان‌های مختلف است.

استاندار آذربایجان‌غربی وجود مرز رازی، ظرفیت‌های کشاورزی همچون تخمه، عسل و گل محمدی و همچنین آثار تاریخی خوی را نیز فرصت‌هایی بی‌نظیر برای جذب گردشگران و سرمایه‌گذاران دانسته و افزود: خوی در بهترین شرایط ممکن برای حضور موج جدید سرمایه‌گذاران قرار دارد.

رحمانی همچنین با اشاره به تفویض اختیارات به استانداران در پنج حوزه، اضافه کرد: با این اقدام، پیشبرد اهداف استان به افراد خبره و توانمند سپرده می‌شود.

وی در پایان توسعه مرز، تجارت و گردشگری را از اولویت‌های اصلی استان عنوان کرده و افزود: راه‌اندازی منطقه مشترک بین خوی و شهر وان ترکیه بسیار ارزشمند و حیاتی بوده و ایجاد این منطقه مشترک در حال پیگیری است و دولت نیز از آن حمایت می‌کند.