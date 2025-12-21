پخش زنده
امروز: -
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان همدان در نخستین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی، با ترسیم نقشه راه دستگاه قضائی برای انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، بر برخورد بدون اغماض با هرگونه کجروی و تخطی از قانون تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس نجفی دادستان مرکز استان همدان، در نخستین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی استان همدان که با حضور مقامات ارشد اجرایی، سیاسی و انتظامی استان برگزار شد، با تبیین حساسیتهای انتخابات پیشرو در ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، گفت: آغاز زودهنگام جلسات ستاد پیشگیری، پیام روشنی دارد؛ دستگاه قضائی منتظر وقوع جرم نمیماند تا برخورد کند، بلکه با اشراف اطلاعاتی کامل، فضا را برای هرگونه تخلف ناامن خواهد کرد.
استفاده از امکانات دولتی؛ خط قرمز غیرقابل مذاکره
دادستان مرکز استان همدان با اشاره به آسیبشناسی دورههای گذشته، جدیترین هشدار خود را متوجه مدیران دستگاههای اجرایی و نامزدهای احتمالی کرد و افزود: حفاظت از بیتالمال و بیطرفی کامل دستگاههای حاکمیتی، خط قرمز ماست. مطلقاً پذیرفته نیست که امکانات دولتی، خودروهای اداری، سالنها و تریبونهایی که متعلق به مردم است، خرج تبلیغات شخصی افراد شود. هر مدیری که در ساعات اداری یا با استفاده از جایگاه حقوقی خود له یا علیه نامزدی فعالیت کند، با تعقیب قضائی فوری و قاطع مواجه خواهد شد.
رصد لحظهای فضای مجازی و تبلیغات زودهنگام
نجفی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تبلیغات زودهنگام و فضای مجازی پرداخت و گفت: ما شاهد هستیم که برخی تحرکات تبلیغاتی در پوششهای مختلف آغاز شده است. قانونگذار بازه زمانی مشخصی را برای تبلیغات تعیین کرده و خروج از این چارچوب، اخلال در نظم عمومی تلقی میشود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، محورهای زیر را نیز افزود: فضای مجازی حیاط خلوت نیست. تیمهای رصد سایبری دادستانی و پلیس فتا با دقت کامل بر گروهها، کانالها و صفحات مرتبط با انتخابات نظارت دارند.
تخریب رقبا، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی در بستر دیجیتال، مستندسازی شده و در زمان مقتضی به عنوان سابقه سوء در پرونده نامزدها لحاظ و رسیدگی خواهد شد.»
امنیت روانی جامعه و سلامت انتخابات
دادستان همدان با تأکید بر اینکه رأی مردم حقالناس است، گفت: هدف نهایی ما برگزاری انتخاباتی سالم، امن و پرشور است. کسانی که بخواهند با ایجاد تنشهای قومی و قبیلهای یا وعدههای دروغین و غیرقابل اجرا، امنیت روانی جامعه را برهم بزنند، با واکنش سخت قانون روبهرو میشوند. سلامت انتخابات ضامن اقتدار نظام است و در این مسیر با هیچ احدی تعارف نداریم.
دستورات ویژه به ضابطین قضائی
نجفی در پایان سخنان خود، دستوراتی را خطاب به ضابطین عام و خاص صادر کرد:
پایش میدانی: شناسایی کانونهای احتمالی خرید و فروش رأی و برخورد با لیدرهای متخلف.
مستندسازی: جمعآوری ادله قانونی از تخلفات انتخاباتی از هماکنون تا روز برگزاری انتخابات.
همافزایی: همکاری نزدیک با هیئتهای اجرایی و نظارت برای تبادل اطلاعات.
وی ابراز امیدواری کرد که با تمهیدات اندیشیده شده، انتخابات اردیبهشت ۱۴۰۵ در استان همدان برگ زرین دیگری بر افتخارات مردم قانونمدار این استان باشد.