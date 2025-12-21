شب یلدا یک دور همی صمیمانه و بهانه‌ای برای احترام به بزرگ‌تر‌هااست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ یک خانواده در فین کاشان با بیش از ۱۴۰ نفر از نوزاد ۲ ماهه تا پیر مرد ۹۰ ساله عضو خاندان در خانه «ننه خانمی» هر سال در شب یلدا دور هم جمع می‌شوند.

البته این خانواده هر ماه دور هم جمع و مشکلات را رفع و در شادی‌ها شریک می‌شوند.

در این دور همی‌ها جوان‌ها فضای مجازی را کنار می‌گذارند.

شب یلدا از سالیان دور و گذشته در ایران رواج داشته و با گذشت چندین سال و تغییر نسل‌ها هنوز هم در بین خانواده‌ها اجرا می‌شود و یک فرصت عالی برای صله‌رحم و دیدن مادربزرگ و پدربزرگ‌ها است.