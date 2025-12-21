جام حذفی فوتبال؛
مصاف نفت و گاز گچساران با پیکان تهران
دومین روز از مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی فوتبال با انجام دو بازی پیگیری می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، تیم فوتبال نفت و گاز گچساران امروز از پیکان لیگ برتری میزبانی میکند. قرار بود این بازی روز گذشته برگزار شود که با اعلام سازمان لیگ با ۲۴ ساعت تأخیر امروز برگزار خواهد شد. این دو تیم تاکنون ۴ بار به مصاف هم رفته اند که ۳ بازی با نتیجه تساوی به پایان رسیده و یک بازی هم پیکانیها با پیروزی از زمین خارج شده اند.
این بازی از ساعت ۱۶:۳۰ و با قضاوت محمد علی صلاحی برگزار می شود.
دیدار تیمهای فوتبال سپاهان و خیبر نیز از ساعت ۱۶:۳۰ و با قضاوت امیر عرب براقی در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار میشود.