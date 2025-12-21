به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، تیم فوتبال نفت و گاز گچساران امروز از پیکان لیگ برتری میزبانی می‌کند.

قرار بود این بازی روز گذشته برگزار شود که با اعلام سازمان لیگ با ۲۴ ساعت تأخیر امروز برگزار خواهد شد.

این دو تیم تاکنون ۴ بار به مصاف هم رفته اند که ۳ بازی با نتیجه تساوی به پایان رسیده و یک بازی هم پیکانی‌ها با پیروزی از زمین خارج شده اند.