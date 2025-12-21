پخش زنده
امروز: -
با گذشت بیش از ۱۰ ماه از تدفین یک شهید گمنام در پارک غدیر شهرستان میبد، یادمان این شهید همچنان به مرحله بهرهبرداری نرسیده است؛ موضوعی که به مطالبه جدی مردم و فعالان فرهنگی تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شهرستان میبد که همواره بهعنوان یکی از مناطق پیشرو در میزبانی از شهدای گمنام شناخته میشود، این روزها با یک مطالبه جدی مردمی روبهروست؛ تأخیر طولانی در تکمیل یادمان شهید گمنام مدفون در پارک غدیر.
سرهنگ حرزاده مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان با اشاره به جایگاه ویژه استان یزد در میزبانی از شهدای گمنام گفت: استان یزد با وجود جمعیت محدود، میزبان ۱۹۷ شهید گمنام در ۱۱۸ یادمان است که این موضوع یک ظرفیت بزرگ فرهنگی و معنوی محسوب میشود و معمولاً این یادمانها به پاتوقهای فرهنگی و مورد استقبال جوانان تبدیل میشوند.
وی با تشریح روند تخصیص شهید گمنام افزود: برای تخصیص هر شهید، متولی یادمان باید تأیید و امضای فرماندار، امام جمعه، شهردار، فرمانده سپاه و برخی دستگاههای دیگر را ارائه کند و این امضاها به معنای تعهد برای ساخت یادمان است. ما فرماندار هر شهرستان را مسئول اصلی پشتیبانی از یادمان میدانیم و در اماکن عمومی معمولاً شهرداریها متولی اجرا هستند.
حرزاده با اشاره به وضعیت شهرستان میبد بیان کرد: سال گذشته دو شهید گمنام به میبد تخصیص داده شد؛ یکی در شهرک فجر بیده که با مشارکت خیرین بهخوبی ساخته و بهرهبرداری شد و امروز محل برگزاری مراسمهای مختلف است. اما یادمان شهید گمنام پارک غدیر با وجود استقبال گسترده مردم، به دلایل عمرانی دچار تأخیر شده است.
وی ادامه داد: در بازدیدهایی که از پارک غدیر داشتم، حتی در شبهای عادی شاهد حضور چند صد نفر از مردم بودم. این مکان ظرفیت بالایی برای فعالیتهای فرهنگی دارد، اما تأخیر در ساخت یادمان واقعاً در شأن مردم شهیدپرور میبد نیست.
مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس استان یزد با بیان اینکه این شهید حدود ۱۳ ماه پیش تدفین شده، بیان کرد: تجربه نشان میدهد که سازه اصلی یادمان را میتوان ظرف سه تا چهار ماه تکمیل کرد. ما همواره تأکید داریم ابتدا یادمان اصلی ساخته شود و فضاهای جانبی مانند نمازخانه یا سازههای مکمل در فازهای بعدی اجرا شود تا زائران دچار مشکل نشوند.
حرزاده همچنین با اشاره به جلسه اخیر در فرمانداری میبد گفت: در جلسهای که حدود دو ماه پیش برگزار شد، فرماندار و شهردار محترم قول دادند عقبماندگیها جبران شود و اعلام شد که تا نوروز امسال وضعیت یادمان به شکل قابلتوجهی سامان یابد.
مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس استان یزد با تأکید بر شأن والای شهدای گمنام گفت: این شهدا سالها در غربت و زیر آفتاب بیابانها ماندهاند و امروز به شهرهای ما آمدهاند تا حال مردم را خوب کنند؛ وظیفه ماست که یادمانی در شأن آنها بسازیم تا مردم برای زیارت، دچار زحمت و دغدغه نباشند.
شهردار میبد علت تأخیر در تکمیل مقبره شهید گمنام پارک غدیر را تشریح کرد و گفت: شهردار میبد با تشریح دلایل تأخیر در تکمیل مقبره شهید گمنام پارک غدیر، از بازطراحی کامل این مجموعه با رویکردی مسقف، چندمنظوره و قابل استفاده در تمام فصول سال خبر داد و اعلام کرد عملیات اجرایی پروژه از ابتدای دیماه آغاز خواهد شد.
بهارستانی اظهار کرد: پیش از ورود پیکر مطهر شهید گمنام، بخش قابل توجهی از مراحل ساخت المان از جمله اجرای فنداسیون و ستونها انجام شده بود و حدود ۵۰ درصد طرح اولیه به اجرا درآمد.
وی با اشاره به ویژگیهای طرح اولیه افزود: المانی که در ابتدا توسط معمار طراحی شده بود، فاقد سقف بود، اما در عمل مشخص شد که نبود سقف، بهویژه در شرایط بارندگی، مشکلاتی ایجاد میکند؛ از جمله نفوذ آب، خیس شدن فضا و آسیب به پرچم و تجهیزات.
شهردار میبد ادامه داد: به همین دلیل طی جلساتی که حدود یک ماه و همچنین دو هفته پیش برگزار شد، چند طرح جدید ارائه شد. این طرحها بهصورت حسینیهمانند یا رواقگونه طراحی شدهاند که کاملاً مسقف بوده و امکان نصب در و پنجره، همچنین تأمین سیستم گرمایش و سرمایش را دارند تا فضا در تمام فصول سال قابل استفاده باشد.
بهارستانی با بیان اینکه پارک غدیر تاکنون فاقد نمازخانه بوده است، تصریح کرد: در شهرداری به این جمعبندی رسیدیم که این فضا بهصورت چندمنظوره طراحی شود؛ هم محل زیارت شهید گمنام باشد و هم امکان برگزاری نماز جماعت را فراهم کند. بر همین اساس، تصمیم بر آن شد که این مجموعه در زمانهایی که پارک خلوتتر است، برای فعالیتهای عبادی مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: قرار بود عملیات اجرایی از ابتدای آذرماه آغاز شود، اما بهدلیل اعمال تغییرات در طرح، زمان شروع پروژه به تعویق افتاد و انشاءالله از ابتدای دیماه عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.
شهردار میبد در پایان با اشاره به ابعاد پروژه گفت: زیربنای این مجموعه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر مربع پیشبینی شده است. طبیعتاً اجرای یک فضای مذهبی مانند مسجد یا حسینیه با رعایت اصول فنی و زیباییشناسی، زمانبر است و معمولاً حداقل یک تا دو سال زمان نیاز دارد. با این حال، با توکل به خدا تلاش میکنیم پروژه در کوتاهترین زمان ممکن به سرانجام برسد.