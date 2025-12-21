دادستان عمومی و انقلاب امیدیه گفت: در جریان بازدید از زندان و رسیدگی به امور زندانیان، ۴۰ نفر از محکومان این حوزه قضایی از ارفاقات قانونی برخوردار شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی پارسایی با اشاره به اجرای مفاد سند تحول و تعالی قوه قضائیه اظهار کرد: هدف از محکومیت حبس، ایجاد فرصتی برای متنبه شدن است و دستگاه قضائی با سرکشی به زندان‌ها به دنبال اصلاح محکومان در خلال تحمل کیفر و کاهش تبعات مجازات حبس برای خانواده‌های آنان است.

وی افزود: زندانیان این حوزه قضائی در زندان ماهشهر نگهداری می‌شوند و در جریان بازدید اخیر و دیدار چهره به چهره با آنان، با درخواست دو نفر برای آزادی مشروط، دو نفر برای تخفیف مجازات، ۲۳ نفر برای مرخصی هفتگی و ۱۳ نفر برای اشتغال به کار موافقت شد.

دادستان امیدیه تصریح کرد: این اقدامات در راستای دستیابی به اهداف سند تحول و تعالی قوه قضائیه و با رویکرد اصلاح و بازپروری زندانیان صورت گرفته است.